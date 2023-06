Domine za veselje in učenje: pošiljka romala tudi k Junakom 3. nadstropja

Številne ustanove so se te dni razveselile zabavne in poučne donacije: Spar Slovenija je z dominami super foodies namreč obdaril 13 slovenskih bolnišnic, 29 vrtcev in 3 neprofitne organizacije za pomoč otrokom.

10 tisoč evrov je vredna donacija.

Z igračami v skupni vrednosti približno 10.000 evrov so želeli prispevati tudi k učenju o pomenu prehrane, saj domine super foodies niso namenjene le zabavi, temveč ob igri otroke spodbujajo k zdravim navadam. Pri trgovski verigi so v sklopu družbeno odgovornega prizadevanja akciji dodali humanitarno noto in podprli pediatrične oddelke slovenskih bolnišnic, vrtcev ter društev, ki so popolnoma odvisni od pridobljenih sredstev. Z donacijo igrač, ki so jih dostavili poslovodje Sparovih poslovalnic, so tako obdarili tudi Palčico Pomagalčico, ki sredstva namenja socialno ogroženim otrokom, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom in društvo Junaki 3. nadstropja, ki mladim borcem in njihovim družinam zagotavlja podporo med zahtevnim procesom zdravljenja raka, ter pediatrične oddelke vseh slovenskih bolnišnic.

Domin so se razveselili tudi na Oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

V Sparu so prepričani, da bodo sadni in zelenjavni junaki super foodies otrokom približali zdravo prehrano med poučno družabno igro, poleg tega pa poskrbeli za veliko veselja, smeha in zabave. Podjetje je poleg 29 vrtcev po vsej Sloveniji in omenjenih društev obdarilo še Pediatrično kliniko Ljubljana, Bolnišnico za otroke Šentvid pri Stični, Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto, Otroški oddelek Splošne bolnišnice Brežice, Otroški oddelek Splošne bolnišnice Izola, Otroški oddelek Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, Pediatrično službo Splošne bolnišnice Jesenice, Pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Trbovlje, Otroški oddelek Splošne bolnišnice Celje, Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Otroški oddelek Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, Kliniko za pediatrijo UKC Maribor in Otroški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota.