Dom pod Storžičem rešili pred požarom (FOTO)

KAR 85 gasilcev iz 14 enot iz Gorenjske se je v soboto z osemnajstimi vozili pripeljalo do planinskega doma pod Storžičem, kjer je v mansardnem delu izbruhnil močan požar. V dimniku, ki poteka tik ob steni sobe s skupnimi ležišči, so se namreč vžgale saje in ogenj je zajel leseno stropno konstrukcijo. »Gospodar je ob pomoči nekaterih prisotnih poskušal požar pogasiti z ročnim gasilnikom, poskrbeli so tudi za evakuacijo oseb v objektu. Požar jim je uspelo začasno nekoliko zadušiti, vendar se je do prihoda gasilskih enot razširil po sobi, zajel del podstrešja in lesenega ostrešja nad sobo, hkrati pa tudi na leseno fasado in napušč. V času gašenja objekta je severozahodni veter žareče delce zanesel v gozd, sledila sta vžig suhe podrasti in manjši gozdni požar kakšnih 50 metrov od objekta,« so nam sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS).

Koče gorijo kot bakle

Le dejstvu, da je šlo za prikazno gasilsko vajo, se lahko zahvalimo, da ni pogorela še ena planinska postojanka. Spomnimo, najprej je leta 2017 pogorel Kocbekov dom na Korošici, leta 2019 Frischaufov dom na Okrešlju, letos pa še Mozirska koča na Golteh in Dom na Osankarici. Razen na Korošici, kjer je požar povzročila planinka, ki je v zimski sobi na gorilniku namesto vode za čaj zavrela petrolej, so vse tri pogorele zaradi napake pri električni napeljavi oziroma zaradi dotrajanosti in slabe požarne varnosti. S prikazno vajo so Gasilska in Planinska zveza Slovenije ter Zavarovalnica Triglav želele opozoriti na izjemno velik pomen požarne varnosti v planinskih kočah. Te so večinoma stare, zgrajene iz veliko lesa in zato zelo hitro vnetljive, predvsem pa je požarna nevarnost zelo velika zaradi dotrajanih električnih napeljav in starih ter neustreznih kurilnih naprav. Ko požar izbruhne, v bližini ni ne gasilcev ne dovolj vode. »Požari v preteklih letih nas zavezujejo k še večji aktivnosti za izboljšanje požarne varnosti. V PZS smo že izvedli določene aktivnosti, in sicer vključitev požarne varnosti v usposabljanja oskrbnikov in gospodarjev planinskih koč. Poleg tega smo kot partner sodelovali z Zavarovalnico Triglav v akciji Očistimo gore oziroma pri opremljanju koč s samodejnimi gasilnimi ampulami,« je poudaril generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu.

Včasih vse izgubljeno

Tomaž Vilfan, poveljnik Gasilske zveze Gorenjske in regijski poveljnik, je vajo ocenil kot zelo uspešno in ob tem predstavil težave gasilcev pri požarih v planinskih kočah, kjer se soočajo z (ne)dostopnostjo in omejenimi količinami vode. »Tovrstne intervencije – požari planinskih koč – so za gasilce velik izziv. Največja težava je pravočasno odkrivanje požara. Če je kdo v tem primeru prisoten v koči, lahko prepreči razširitev ognja, če tega ne more storiti, je bistven čas, v katerem bodo gasilci obveščeni. Ko nekdo šele iz doline opazi, da je požar nastal, je tako rekoč že vse izgubljeno. Odzivni čas gasilcev je lahko zelo dolg predvsem zaradi oddaljenosti in dostopnosti z gasilskimi vozili, preskrba z vodo za gašenje je pri planinskih kočah otežena. V večini primerov je je toliko, kot je gasilci pripeljejo s seboj, viri vode so običajno precej oddaljeni od domov, in v teh primerih je treba vzpostaviti dobavo vode, kar pa spet zahteva čas in dodatno opremo. Poleg tega so temperature lahko precej nižje kot v dolini, kar vpliva na delo z vodo,« je razložil. V imenu pobudnice gasilske vaje, to je bila Zavarovalnica Triglav, je direktorica območne enote Kranj Mihaela Perčič pojasnila, zakaj je požarna varnost v gorah tako pomembna: »Ena od ključnih požarnih nevarnosti je razširitev začetnih isker v velik in neobvladljiv požar. Za to je potrebnih le sedem minut! Zato smo požarno varnost v gorah umestili med ključne poudarke akcije Očistimo naše gore. V začetku letošnje sezone smo podali pobudo za organizacijo gasilske vaje v planinski koči in veseli nas, da smo lahko ob koncu sezone na Domu pod Storžičem prispevali h gasilski vaji, v kateri je sodelovalo kar 85 gasilcev,« je pojasnila.

PZS je za konec vse obiskovalce planinskih koč, zimskih sob in bivakov opozorila, da je prepovedano kaditi v vseh prostorih planinske koče, kuhati v spalnicah in uporabljati odprti ogenj v vseh prostorih planinske koče. »V primeru požara je pomembno, da ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi, kot so voda, odeja, pokrovka, ali z gasilnikom. Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno. O požaru takoj obvestimo gasilce na številko 112 in sporočimo, kdo kliče, kje gori, kaj gori, kakšen je obseg požara, ali so ogroženi ljudje in živali. TINA HORVAT