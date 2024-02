Dodatni milijoni za energetsko revne

Potem ko je vlada konec novembra sprejela akcijski načrt za zmanjšanje energetske revščine, katere cilj je prepoloviti delež energetsko revnih gospodinjstev, je zdaj ponovno zvišala sredstva, ki so na voljo za subvencije investicij v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb in rabe obnovljivih virov energije.

Poziv je bil objavljen 1. decembra lani; sprva je bilo zanj predvidenih pet milijonov evrov, nato je Eko sklad 29. decembra lani sredstva povečal na 10 milijonov, zdaj znesek znaša 20 milijonov evrov.

Od tri do 18 tisočakov

Gospodinjstva lahko sredstva prejmejo med drugim za toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, toplotno izolacijo zunanjih sten, toplotno izolacijo tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom oziroma kletjo in za toplotno izolacijo zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu. Prav tako so subvencionirani vgradnja energijsko učinkovitih oken ali zunanjih vhodnih vrat, vgradnja sistema za pripravo tople sanitarne vode, vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ter zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso.

Subvencija za enega ali več ukrepov znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar največ 18.000 evrov. Za vgradnjo kotla na polena, sekance ali na kombinirano gorivo na lesno biomaso subvencija znaša največ 12.000 evrov, za kotel na pelete največ 7500 evrov, za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, največ 5500 evrov, za vse ostale enosobne kurilne naprave na lesno biomaso pa največ 3000 evrov.

Pohitite z vlogo

Do subvencije so upravičena gospodinjstva, ki so materialno ogrožena. To so tista, v katerih živi najmanj en član, ki je upravičenec do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka ali če je bil v zadnjih dveh letih vsaj dvakrat upravičen do izredne denarne socialne pomoči, je bil prejemnik energetskega dodatka, je njegova družinska skupnost uvrščena v katerega od prvih treh dohodkovnih razredov pri otroškem dodatku in če njegovo premoženje in premoženje polnoletnih članov gospodinjstva skupaj ne presega 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

Na voljo so subvencije za izolacijo strehe ali tal ter nakup energetsko učinkovitih peči. Do sredstev so upravičena gospodinjstva, ki so upravičena do denarne pomoči. Na voljo so koordinatorji za pomoč pri pripravi in oddaji vloge.

Prav tako so do subvencije upravičena gospodinjstva, ki živijo v nizko energijsko učinkovitih prostorih – ko toplota, potrebna za ogrevanje, znaša več kot 150 kilovatnih ur na kvadratni meter na leto, kar se dokazuje z energetsko izkaznico, izračunom energijskih lastnosti stavbe ali pisno izjavo energetskega svetovalca.

Upravičencem so na voljo tudi koordinatorji za pomoč, med drugim pri pripravi in oddaji vloge za subvencijo ter pri morebitni komunikaciji s centrom za socialno delo in Eko skladom.

Vlagatelji lahko vloge vložijo od dneva objave poziva do objave zaključka v uradnem listu, in sicer osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti. Sredstva so zagotovljena za vse kandidate, ki bodo vloge oddali pravočasno in bodo izpolnjevali vse pogoje javnega poziva. Pravočasno pomeni, da jih morate oddati, dokler Eko sklad ne bo zaprl razpisa in to objavil v uradnem listu, povedano drugače: pohitite, da ne bo zmanjkalo denarja za vas.