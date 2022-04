Dobra novica za 33.000 družin: toliko več bo na računu

V času, ko se draži vse po vrsti, dodatki, ki jih namenja država pridejo državljanom pridejo, zelo prav. Dodatka za velike družine se v naslednjih dneh lahko vsaj malce razveselijo družine z vsaj tremi otroki. Višina letošnjega zneska v primerjavi s preteklim letom je malenkost višja.

Enkratni dodatek za velike družine bo letos izplačan 13. aprila. Družine s tremi otroki bodo prejele dodatek v višini 424,30 evra (lani 404,48 evrov), družine s štirimi ali več otroki pa bodo prejele 515,60 evra (lani 491,52 evrov). Lani je ta dodatek prejelo 33.243 velikih družin, o njegovi upravičenosti pa odloča CSD, zato staršem ni treba vlagati posebne vloge.

Dan prej enkratni solidarnostni dodatek in dodatek za omilitev posledic visokih energentov

Velike družine z vsaj štirimi otroki lahko v kratkem pričakujejo tudi enkratni solidarnostni dodatek 50 evrov in enkratni dodatek za omilitev posledic visokih cen energentov. Solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine oziroma energetske bone v znesku 150 evrov bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije upravičencem nakazal na transakcijske račune v torek, 12. aprila 2022.

Upravičenci energetskih bonov so še:

• upokojenci, katerih prejemek je v decembru 2021 znašal 1000 evrov ali manj,

• uživalci invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe, za december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,

• prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za december 2021,

• upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za december 2021,

•. upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in

• rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.