Do srede do 15. ure imajo sindikati čas za parafiranje kolektivnih pogodb

Vladna stran je po pozivu Konfederacije sindikatov javnega sektorja k zamiku za danes predvidenega parafiranja kolektivnih pogodb sindikate obvestila, da lahko kolektivne pogodbe in ostale predvidene akte po posameznih stebrih parafirajo do srede do 15. ure.

Vlada odloča v četrtek, podpis v petek

V četrtek bi o podpisu dokumentov predvidoma odločala vlada, sam podpis bi sledil v petek. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so v dopisu vladi in njeni pogajalski skupini danes dopoldne predlagali, da se parafiranje kolektivnih pogodb in dogovorov v okviru prenove plačnega sistema javnega sektorja, ki je bilo predvideno za danes, prestavi na sredo. Vlada jim je vsaj v enem od plačnih stebrov za pregled dokumentov namenila premalo časa, so navedli. Kot so pojasnili, so bili vabljeni na parafiranje, hkrati pa vseh dokumentov še niso niti videli, zato jih še niso pregledali.

V okviru priprave podlag za prenovo plačnega sistema javnega sektorja s predvidenimi dvigi plač so načrtovali, da bodo danes parafirali kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev ter dogovore, katerih vsebino so usklajevali na t. i. stebrnih pogajanjih.

Po napovedih sicer vsi sindikati k parafiranju dokumentov ne bodo pristopili. Odločitev, da tega ne bodo storili, so prejšnji teden sporočili sindikati drugega stebra, ki med drugim zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce. Nezadovoljni so namreč z vrednotenjem njihovih delovnih mest.