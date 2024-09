Do četrtka odprt rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest v visokošolskih zavodih

Od danes do četrtka do 10. ure bo odprt rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest v sklopu razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025, je danes sporočilo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Prijava za vpis poteka preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, kandidati se lahko vpišejo na prosta mesta na univerzah v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem, v Novi Gorici, Novem mestu, Novi univerzi ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih.

Postopek še ta teden

Na rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov, tudi kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Izbirni postopek bo od 26. do 27. septembra, sklepe o rezultatih izbirnega postopka pa bodo kandidati prejeli elektronsko preko portala eVŠ do 27. septembra, vpis sprejetih bo potekal do 30. septembra.

Seznam prostih vpisnih mest je na voljo na spletnem portalu, ki ga najdete tukaj.