Diskriminacija voditeljice na TV Slovenija: to so ji prepovedali in se je pritožila

Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo ene od zaposlenih v informativnem programu Televizije Slovenija (TVS) zaradi njenih sindikalnih aktivnosti. Direktor TVS je zaposleno diskriminiral tako, da ji je prepovedal delo od doma, medtem ko so drugi zaposleni na primerljivih delovnih mestih to možnost imeli, so pojasnili pri zagovorniku.

Zagovornik je ugotovil, da je javni zavod po navodilu direktorja tako postopal zaradi sindikalnih aktivnosti zaposlene. Javni zavod je zaposleno diskriminiral zaradi njenega članstva v sindikatu, ki je po zakonu o delovnih razmerjih ena izmed osebnih okoliščin, zaradi katere nihče ne sme biti obravnavan slabše, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaposlena na TVS se je na zagovornika obrnila zato, ker ji delodajalec ni dovolil delati od doma do dva dni na teden, čeprav je tako v preteklosti pri istem delodajalcu že delala in kljub temu, da ji je njena neposredna vodja odobrila tudi novo vlogo za delo od doma.

Zagovornik je po prejetju pojasnil javnega zavoda izvedel, da zavod delo od doma omogoča in da lahko tako delajo tudi nekateri zaposleni, ki imajo primerljive delovne naloge kot prijaviteljica diskriminacije. Zavodu v svojih pojasnilih zagovorniku ni uspelo dokazati, da je bila tokratna odločitev, da konkretni zaposleni takega dela ne bo omogočil, upravičena. Zavodu ni uspelo dokazati niti, da ravnanje ni bilo povezano prav s sindikalnimi aktivnostmi zaposlene, so sporočili.

Zaposlena kritična do direktorja TVS

Direktor TVS je v odgovoru zagovorniku zatrjeval, da voditeljica ne more od doma voditi dnevnoinformativnih oddaj. Navedel je, da si ne predstavlja, »da bi bila v ozadju voditelja kot scena domača kuhinja voditeljice«. Vendar se je to njegovo stališče izkazalo za irelevantno, saj tega predlagateljica ni niti pričakovala niti želela izvajati v okviru želenega dela na domu, so zapisali.

Njena prošnja za delo od doma se je nanašala na druge naloge delovnega procesa. Isti voditelj namreč osrednjo informativno oddajo Dnevnik v povprečju vodi le nekaj dni na teden, ne pa vsak dan. Voditeljica informativno oddajo vodi le največ šest delovnih dni na mesec.

Zaposlena je bila v času stavke kritična do direktorja TVS, njegovi odzivi na te kritike, tudi v odgovoru sindikatoma, pa po mnenju zagovornika izkazujejo njegove zamere do predlagateljice. V njegovih odzivih je mogoče zaznati omalovažujoč odnos do predlagateljice in njene pobude za opravljanje dela na domu, so ugotovili pri zagovorniku.

Zagovornik sicer poimensko ne izpostavlja ne zaposlene ne direktorja TVS. Se pa prijava nanaša na obdobje, ko je funkcijo direktorja TVS opravljal Uroš Urbanija.