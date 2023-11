Diplomatsko-vinska ofenziva Tomaža Kavčiča

Vino povezuje, a ne le v gastronomiji, še veliko širše. Že od nekdaj velja za bistveno sredstvo tudi v diplomatskih odnosih. Diplomat pa je tudi Tomaž Kavčič, znameniti gostinec z Zemona, nosilec številnih najvišjih gastronomskih odličij, tudi Michelinove zvezdice. Kavčič pravi takole: »Nekoč smo živeli v isti državi, še vedno pa nas povezuje veliko stvari, še najbolj pa okusi!«

Tomaž Kavčič je častni konzul Republike Srbije v Sloveniji. In kot takšen je tudi eden ključnih promotorjev nove diplomatske ofenzive, kot ji pravijo nekateri, drugi govorijo o najnovejši viziji Odprtega Balkana, ki je svoj pohod začela že lani, ko so v Beogradu (z izdatno podporo vlad Srbije, Severne Makedonije in Albanije) priredili tudi prvi regijski vinski dogodek Wine Vision by Open Balkan.

Marjan Simčič bo v Beogradu predstavljal barve znamenitih briških vinarjev. FOTO: Uroš Hočevar

Bila je to priložnost, da se bojeviti balkanski duh končno preseli nazaj v stekleničko in prepusti mesto razkošnemu talentu, ki ga ta regija premore, vizija pa je bila v osnovi takšna, da se je vse skupaj začelo prav ob izjemni kapljici. In zdaj je pred vrati že drugi mednarodni festival vin: na Beograjskem sejmu bo potekal med 16. in 19. novembrom. Takrat bo Beograd ponovno postal prestolnica najboljših vin, vinskega turizma in božanske gastronomije, spet pa bo tudi v središču evropske in svetovne javnosti. Pa ne le Beograd: v regijo, kamor sodi tudi Slovenija, bo v prihodnjih dneh uprta množica lačnih in žejnih oči z vsega sveta.

Balkan je začel sodelovati

Že lanski sejem je združil več kot 350 razstavljavcev, od tega več kot 230 iz držav regije. Letos pričakujejo 30.000 obiskovalcev in več kot 530 razstavljavcev, poleg kleti, žganjarn, distributerjev pa se bodo predstavili še mnogi drugi poznavalci domala z vsega sveta, tam bodo tudi Slovenci.

Na dogodku, za katerega si Srbi prizadevajo, da postane najboljši vinski sejem v Evropi, bo sodelovala tudi močna reprezentanca slovenskih vinarjev.

Mira Šemić, vinska akademikinja in direktorica gastronomskega vodnika Gault&Millau tako za Slovenijo kot za Srbijo, bo prisotne vpeljala v osnove degustacije in veščine spajanja vina in hrane; vinar Marjan Simčič bo ob degustiranju kultnih etiket iz njegove kleti spregovoril o briških vinih ter o pridelavi naravnih vin, poslušalce pa bo zagotovo navdušil tudi o pomembnosti terroirja, govoril bo namreč o tistem občutku nekega prostora, ki se lahko (že zaradi unikatnega rastišča, vinogradniške in vinarske tradicije) izrazi šele v vinu.

Vinska strokovnjakinja Mira Šemić bo ena izmed pomembnih udeleženk mednarodnega dogodka. FOTO: Marko Feist

Kot posebni gost bo v Beogradu seveda tudi chef Tomaž Kavčič, ki tudi dejansko simbolizira vizijo Odprtega Balkana.

Po odgovor, kaj pomeni ta vizija, smo se obrnili na Gospodarsko zbornico Srbije: »Gre za pobudo, ki so jo leta 2019 sprožili trije voditelji – predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premier Albanije Edi Rama in takratni predsednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev. Za takšen korak so se odločili že zaradi prostega pretoka blaga, storitev, ljudi in kapitala po vzorcu EU.«

»Odprti Balkan je namreč podpora že obstoječim regionalnim pobudam, njihova konkretizacija, hkrati pa tudi odziv na zahteve gospodarstva, podjetij in realnega življenja. Gre za iniciativo, ki je nastala pod imenom Mini Schengen in se je preimenovala v Odprti Balkan; gre za iniciativo, do katere lahko dostopajo čisto vsa gospodarstva v regiji.«

Skratka: tamkajšnja politika želi pokazati svetu, da je želja po sodelovanju možna tudi v tej regiji. »Kot tisti, ki si prizadevamo za članstvo v Evropski uniji, želimo zato tudi po tej poti pokazati, da znamo sodelovati.«

Vinska vizija

Vinska vizija Odprtega Balkana temelji na ideji partnerstva in sodelovanja, skupnega nastopa, ki se je zdel še do pred kratkim kot nerešljiva uganka. In ko je naposled vzklila tudi zamisel o vinski viziji, so v Beogradu zaupali nalogo Marku Obradoviću iz tamkajšnje gospodarske zbornice, na pomoč pa mu je s svojimi znanstvi in znanjem priskočil tudi naš Kavčič.

Najprej so tako že aprila nastopili družno v osrčju vinskega sveta, na prestižnem sejmu Vinitaly v Veroni, kamor so prišli tudi vsi trije voditelji, Aleksandar Vučić, Edi Rama in zdajšnji premier Severne Makedonije Dimitar Kovačevski ter se v želji po približevanju EU sestali z nekaterimi ključnimi evropskimi politiki. Bila je to skrbno pripravljena kombinacija diplomacije in gastronomske izkušnje, za diplomatsko misijo pa je v ozadju ves čas bdel – chef Kavčič.

Okusna diplomatska ofenziva pa se s tem še ni končala: že mesec dni pozneje so se dobili pri njem v dvorcu Zemono. Častni konzul Republike Srbije v Sloveniji je takrat povabil politike, gospodarstvenike, vinarje, gostince in še mnoge druge. »Namen srečanja je bil, da se slovenski vinarji povežejo z balkanskimi in s še večjimi koraki stopijo na tamkajšnji trg.«

Ker pa Vinska vizija Odprtega Balkana postaja tudi po njegovem najpomembnejši vinski festival v celotni regiji, bi bilo zamuditi ta vlak seveda nepopravljiva škoda. Gre namreč za vlak, ki pelje tja, »kjer se rojeva,« kot je takrat pri Kavčiču izrekel tudi srbski minister za trgovino Tomislav Momirović, »nova vizija Odprtega Balkana«.

Močna reprezentanca slovenskih vinarjev

Na dogodku, za katerega si Srbi prizadevajo, da postane najboljši vinski sejem v Evropi, bo sodelovala tudi močna reprezentanca slovenskih vinarjev. »Kot gostitelji se veselimo vselej, kadar lahko gostimo naše drage sosede, s katerimi si delimo toliko lepega in od katerih se ne nazadnje tudi učimo. Slovenija je vendarle ena izmed tistih držav, ki jo prepoznavamo kot vodilno v uveljavljanju in povečevanju prepoznavnosti vaših pokrajin, vin, pa tudi vašega etno turizma!« so še dodali na srbski gospodarski zbornici.

Imena, kot so Kristančič, Ščurek, Simčič, Erzetič, kotirajo v tem delu Balkana zelo visoko, veliko višje, kot si mislimo.