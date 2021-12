Diploma vrhovnega sodnika, o kateri govori cela Slovenija

V minulih dneh mediji poročajo o izobrazbi enega najbolj znanih vrhovnih sodnikov pri nas. Prvi dvomi o izobrazbi Branka Masleše so se pojavili na družabnih omrežjih, a z odgovori, s katerimi so v minulih dneh postregli na Vrhovnem sodišču RS se vse skupaj vedno bolj zapleta. Ko so o tem začeli poizvedovati mediji, pa so na Vrhovnem sodišču odzvali milo rečeno nenavadno. Na twitterju so objavili zapis, v katerem so tistim, ki bi o sodniku širili neresnice, napovedali tožbo.

Niso poslali dokazila

»Pojasnjujemo, da je vrhovni sodnik Branko Masleša diplomiral na Pravni fakulteti v Sarajevu, diploma št. 3227 z dne 27. junija 1975,« so nam pred dnevi odgovorili na vprašanje na Vrhovnem sodišču RS, ko smo jih prosili, ali nam lahko posredujejo kašno dokazilo o njegovi izobrazbi.

V naslednjih dneh so se stvari še nekoliko bolj zapletle, saj je s spletnih strani vrhovnega sodišča izginil opis o sodnikovi izobrazbi. Ko smo jih povprašali, zakaj, so odgovorili, da je do tega prišlo zaradi prenove spletne strani. »Predvidevamo, da se vprašanje nanaša na objavljeno vsebino na spletnih straneh. Kot ste najbrž opazili, so spletne strani sodišč prenovljene. Med drugim so posodobljene tudi predstavitve vodij oddelkov Vrhovnega sodišča, kjer je v ospredju vsebina, pomembna za funkcijo, ki jo zdaj opravljajo. Tako so pri vseh navedeni podatki, od kdaj so vrhovni sodniki, morebitni znanstveni naslovi, strokovne reference ipd.«

Na naše vprašanje, kako komentirajo navedbe sarajevske univerze, da v času njegovega šolanja ni bilo diplom, ampak zaključni izpiti, pa so odgovorili, da na to vprašanje nimajo vsebinskega odgovora. »Na drugo vprašanje pa vam vsebinskega odgovora ne moremo ponuditi, saj vprašanje izobraževanja ni v pristojnosti Vrhovnega sodišča.«

Potrdilo brez žiga in podpisa

Brskanje po preteklosti in dokumentih se je nadaljevalo, danes pa so na Siolu uspeli pridobiti potrdilo o diplomi vrhovnega sodnika in tudi potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu. Na potrdilu piše, da je leta 1975 diplomiral na Pravni fakulteti v Sarajevu, a so se nekateri obregnili ob dejstvo, da na potrdilu ni žiga in podpisa.

Kasneje so objavili še potrdilo s pravne fakultete, ki sta jo podpisala rektor univerze in dekan fakultete. Objavili so tudi potrdilo o opravljeni praksi in pravosodnem izpitu, ki ga je opravil manj kot leto dni po diplomi.