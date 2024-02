Dež rešil ljudi in človeško ribico

Prejšnjo nedeljo popoldne se je izlila goveja gnojnica, ki je iztekla s kmetijskega obrata Ekološke kmetije Žgajnar. »Lastnik je takoj po dogodku začel sanacijo stanja, vendar se je kljub temu precejšen del gnojnice prelil na nižje ležeče območje in se premika proti Nanoščici,« so po dogodku obvestili iz štaba Civilne zaščite (CZ) Notranjske. Najprej je nastradal potok Koretan, onesnaženje je v njem pomorilo ves živelj. Voda z gnojevko je v petek zvečer dosegla Postojnsko jamo, a so obilne padavine po pojasnilih poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka stopnjo onesnaženja zmanjšale.

Poveljnik CZ za Notranjsko Sandi Curk pravi, da so padavine konec tedna pomagale blažiti posledice izlitja. FOTO: Dejan Javornik

Ko smo včeraj govorili s poveljnikom, smo tako izvedeli, da se vsi strahovi niso uresničili: »Padavine, ki smo jih imeli v petek, so zelo zelo pripomogle k temu, da bodo posledice manjše.« Tako prebivalke in prebivalci Postojne in Pivke lahko pijejo vodo iz pipe, slabše pa je za prebivalce krajevnih skupnosti ob potokih Koretan in Nanoščica ter reki Pivki. »Za tiste, ki imajo lastne vrtine ali vodnjake, ki se napajajo iz podtalnice, velja, da voda za človeka in živali ni pitna do preklica, ki ga bo podal NIJZ,« je opozoril Curk.

Reka Pivka pred vstopom v Postojnsko jamo v soboto ob 14. uri FOTO: CZ Notranjske

Gradbeni inšpektor si je že prejšnji ponedeljek ogledal laguno (zbiralnik), iz katere je v okolje iztekla večja količina gnojnice. Pri pregledu dosegljivih letalskih posnetkov so ugotovili, da sta bili dve laguni zgrajeni po letu 2019, za gradnjo takega objekta je treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

»Pri pregledu uradnih evidenc inšpektor ni mogel dobiti podatka, da bi bilo za gradnjo izdano gradbeno dovoljenje,« so ugotovili na inšpektoratu za okolje in energijo. »Lastnici bo poslan zapisnik z ugotovitvami in poziv, da se izjasni o zadevi in dostavi dokumente, ki so pomembni za odločanje,« so še pojasnili.

Po zrušitvi lagune v Studencu je iz nje iztekla gnojnica. Pomikala se je proti reki Pivki in Postojnski jami. Stanje se je do konca tedna izboljšalo.

Zmotila jih je izjava poveljnika

Žgajnarjeve pa je zmotila ta izjava poveljnika CZ za Notranjsko po nesreči: »Žal je človek pokazal svojo neumnost in to narava zelo težko sprejema.« V imenu družine Žgajnar je nezadovoljstvo izrazila njihova odvetnica: »Izjave, ki ne odražajo resničnega dejanskega stanja, povzročajo izključno paniko, prav tako pa škodijo dobremu imenu in ugledu kmetije Žgajnar.«

Reka Pivka pred vstopom v Postojno jamo v soboto ob 14. uri. FOTO: CZ Notranjske

Curk jim je v javnem odzivu pojasnil: »Živimo v času, ko imajo v interesu kapitala naša ravnanja negativne posledice v naravi in s tem sami sebi uničujemo življenjski prostor. Govoril sem torej generalno o človeku, in ne osebno o gospodu Žgajnarju.« Poudaril je še, da je dejstvo, da se je ekološka nesreča zgodila na kmetiji Žgajnar, »prizadela njihovo družino in njihovo dejavnost, a tudi naravo, ki bo zdaj nosila posledice«. Ter dodal: »Na tem primeru se lahko naučimo, kako potreben je stalni nadzor inšpekcijskih služb, če želimo ohraniti naravo tudi za naše zanamce.«

»Kam življenje je odšlo? Kot skopnelo bi bilo,« je nekoč pevec Marijan Smode opisoval mrtvo reko. FOTO: CZ Notranjske

Na tem primeru se lahko naučimo, kako potreben je stalni nadzor inšpekcijskih služb.

Onesnaženje okolja preiskujejo tudi kriminalisti v predkazenskem postopku zaradi suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanje okolja ter povzročitve splošne nevarnosti pri gradbeni dejavnosti. Policija pri tem sodeluje z več inšpekcijskimi službami in regijskim štabom civilne zaščite, o ugotovitvah kriminalistične preiskave pa bo obvestila koprsko okrožno državno tožilstvo. Čeprav gnojnica odteka, pa bo še precej vode preteklo v Pivki in Nanoščici, preden bodo znani izsledki policijske preiskave.