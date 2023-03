Delovna inšpekcija na RTVS: poglejte, kaj vse so ugotovili v javnem zavodu

Delovna inšpekcija je po neuradnih informacijah STA v nadzoru na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ugotovila več kršitev delovne zakonodaje. Med njimi prikrita delovna razmerja, zaposlovanje brez razpisa in z neustreznimi pogoji ter prekomerno nadurno delo. Na inšpektoratu za delo so potrdili izvedbo nadzora, a odprtih postopkov ne komentirajo.

Nadzor nad RTVS naj bi pokazal na prikrita delovna razmerja - ko delavec opravlja enake naloge v enakem obsegu kot zaposleni, a delo opravlja prekarno kot honorarni sodelavec.

Zaposlovali naj bi brez razpisa, nekateri od zaposlenih pa za delovna mesta, ki jih opravljajo, naj ne bi izpolnjevali pogojev. Ugotovljeno naj bi bilo tudi nespoštovanje oz. onemogočanje tedenskega počitka ter prekomerno delo oz. prekomerno število nadur. V enem primeru naj bi inšpekcija ugotovila celo posredovanje delavcev - ko nekdo delo opravlja preko tujega s.p..

Z vprašanji se je STA obrnila tudi na inšpektorat za delo

Vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić je pojasnil, da postopkov na RTVS ne more komentirati, saj so uradno še odprti, lahko pa pove, da že te prve ugotovitve kažejo na večje število prekrškov s področja delovnih razmerij. »Po ugotovitvah v tem nadzoru se je RTVS z vidika delavskih pravic vrnil dobro desetletje nazaj, preden so se aktivirali sindikalni boji,« je dejal za STA.

Kako bo postopek tekel naprej, je težko predvideti, saj zakon dopušča roke in morebitne ugovore, tudi pritožbe, ki omogočajo tudi zavlačevanje postopka, je pojasnil Lukić.

Po neuradnih informacijah STA pa je vodstvo RTVS že zaprosilo za podaljšanje roka. Na odziv vodstva javnega zavoda STA še čaka.