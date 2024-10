Delavci ptujskega Agisa na čakanje, podjetje verjetno v stečaj

Zaradi finančnih težav, ki jih ima ptujsko podjetje Agis Technologies že dlje, je v ponedeljek pred vrati družbe ostalo 72 zaposlenih, ki jih je vodstvo poslalo na čakanje. Ker so ostali brez izplačila plač in regresa, so prejšnji teden napovedali stavko, a so jih presenetili z ukrepom, ki napoveduje skorajšnji stečaj podjetja.

Kot je za STA povedal predstavnik Sindikata kovinske in elektroindustrije (SKEI) Franc Šuen, so v ponedeljek tako lahko pripravili le protestni shod pred podjetjem, po njegovih informacijah pa vse kaže na to, da bo ta proizvajalec zavornih agregatov, ki ga vodi Agnesa Kudić Stemberger, že danes ali v sredo vložil predlog za stečaj podjetja. V upravi za zdaj za STA pojasnil niso posredovali.

Šuen je pojasnil, da jih je vodstvo družbe o napotitvi na čakanje po elektronski pošti obvestilo v petek, potem ko se zaposleni niso strinjali, da bi ta teden koristili kolektivni dopust. Delavcem so po njegovih besedah ostali dolžni kar veliko denarja, med drugim še del lanskega regresa – tudi za letos so ga prejeli le 200 evrov – septembrske plače, odpravnine in jubilejne nagrade. Skupaj naj bi šlo za okoli 400.000 evrov.

Dela je bilo dovolj

Da se niso že prej odločili za stavko, sindikalist opravičuje z dejstvom, da so jim tu in tam poplačali nekatere obveznosti in se tako izogibali opravičljivim razlogom za stavko. Poleg 72 zaposlenih iz domačega okolja je v podjetju delalo še nekaj tujcev, med njimi tudi Indijcev, ki so delo opravljali prek agencij.

Kot je še povedal Šuen, so imeli dela ves čas dovolj, nazadnje so se dogovarjali celo za prevzem nekaterih poslov propadle Mariborske livarne Maribor, vendar niso imeli na voljo osnovnih sredstev za delo, saj so jih dobavitelji zaradi dolgov zablokirali. Tudi orodja, ki so jim jih pripeljali pred kratkim, so prejšnji teden odpeljali, pojasnil od vodstva podjetja pa zadnje mesece sploh niso več prejemali.

Država pomagala s petimi milijoni

Predstavnik sindikata neodzivnost očita tudi državnim organom, saj naj bi kršenje pravic zaposlenim neuspešno prijavljali inšpekcijam. Prav tako ga zanima, kako se bo na stečaj odzvala država, ki je v zadnjih letih, odkar so podjetje prevzeli aktualni lastniki, po njegovih besedah Agisu pomagala s skoraj petimi milijoni evrov državne pomoči.

Podjetje Agis Technologies se je skoraj tri desetletja ukvarjalo s proizvodnjo zavornih agregatov za gospodarska vozila, njihov največji strateški kupec pa je bilo, kot pišejo v letnem poročilu za leto 2023, nizozemsko podjetje SAF Holland. Zadnja leta je bil Agis prek družbe AKAI, na čelu katere je prav tako Agnesa Kudić Stemberger, v večinski lasti družbe Wirkeon Trading, poštnega nabiralnika s Cipra.

Kot je direktorica zapisala v zadnjem letnem poročilu, je bila lanska prodaja s 5,8 milijona evrov skoraj milijon evrov nižja kot leto prej. Med razlogi naj bi bilo zmanjševanje naročil kupcev zaradi višanja cen kot posledice podražite energentov, pa tudi zaradi slabih livarskih orodij, ki jih kupec ni pravočasno zamenjal. Leto so tako v podjetju zaključili s skoraj 600.000 evri čiste izgube.