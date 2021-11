Darko Horvat je novi župan občine Kobilje

Potem, ko je poleti nenadno umrl priljubljeni župan občine Kobilje Robert Ščap, je na današnjih nadomestnih volitvah za župana Kobilja kot edinega kandidata Darka Horvata potrdilo 194 od 460 volilnih upravičencev, kar je slabih 42 odstotkov. Za izvolitev je sicer bil dovolj že en glas, a se je volitev udeležilo skoraj 42 % volilnih upravičencev.

Po nenadni smrti predhodnika Roberta Ščapa je bil Horvat edini kandidat- FOTO: O. B.

Neveljavne oz. prazne so bil tri glasovnice, sploh pa je Horvat povedal, da je z udeležbo občanov zadovoljen. »Ob tej priložnosti so občutki posebni, na eni strani so občutki veselja, obenem pa tudi žalosti, ker sem moral naslediti prejšnjega župana, pokojnega prijatelja Roberta Ščapa,« je povedal 41-letni Horvat, sicer magister zdravstveno-socialnega menedžmenta, zaposlen na internem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Novi župan je tudi povedal, da bo v bolnišnici zadržal polovično zaposlitev, polovico delovnega časa pa bo delal kot župan, saj ocenjuje, da je v lokalni skupnosti tudi veliko dela.

Že pred volitvami je napovedal, da so po njegovem gonilo razvoja dobre odločitve ter pravi in marljivi ljudje v občinskem svetu, ki morajo sodelovati z županom, zavzel pa se je za odprto in vključujočo politiko. Horvat, katerega mandat župana traja do rednih lokalnih volitev, ki bodo jeseni prihodnje leto, je sedaj še bolj prepričan, da jim bo v Kobilju to uspelo.

Za kandidaturo se je Horvat sicer odločil na pobudo krajanov po nenadni izgubi prijatelja in župana Roberta Ščapa, saj, kot pravi, želi prispevati k večji družbeni odgovornosti, solidarnosti, pravičnosti, zdravemu naravnemu okolju, razvoju in ugledu občine. Med drugim bo poskušal v demografsko ogroženo občino, kjer je nekoč živelo 1200 ljudi, zdaj pa jih je manj kot 600 s 460 volilnimi upravičenci, pritegniti mlade družine. V kraju, ki je hkrati občina, bodo nadaljevali gradnjo kolesarske steze, končali športnorekreacijski center in uredili žarni zid na pokopališču...

Darko Horvat, ki je rojen leta 1980 in stanuje na Kobilju, je leta 2018 nastopil tudi na državnozborovskih volitvah, in sicer kot kandidat SMC v lendavskem okraju 8. volilne enote na Ptuju.