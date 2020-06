Danes krepko čez 30, v ponedeljek pa ...

Po vroči in sončni soboti bo takšna tudi nedelja. Meteorologi napovedujejo, da bodo jutranje najnižje temperature od 12 do 18 stopinj, čez dan pa se bo živo srebro gibalo od 27 do 33 stopinj Celzija.



Ponedeljek se bo začel obetavno s sončnim in vročim vremenom. Popoldne pa prihaja sprememba. Plohe in nevihte bodo najprej zajele kraje na severu, nato pa se bodo širile proti jugo. Zapihal bo tudi okrepljen severni veter, so zapisali. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 30, na jugovzhodu do 32 °C.



Padavine napovedujejo tudi za torek in sredo. V torek naj bi se čez dan sicer zjasnilo, v sredo pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.