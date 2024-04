Danes bo jasno, koga bo v boj za evropski parlament poslala stranka Gibanje Svoboda

Izvršni odbor in svet Gibanja Svoboda bosta na nocojšnjih sejah znova razpravljala o kandidatih za prihajajoče evropske volitve in po napovedih dokončno potrdila kandidatno listo. Ob predstavitvi kandidatov na festivalu Svobode je sicer veljalo, da se mesto nosilca na listi nasmiha direktorju postojnske porodnišnice Aleksandru Merlu.

Organa stranke sta oblikovanje liste kandidatov za poslance v Evropskem parlamentu začela že konec marca, a takrat potrdila le sedem od devetih možnih imen. Poleg Merla so tedaj za kandidate potrdili še aktualno evropsko poslanko Ireno Jovevo, poslanca DZ Tamaro Vonta in Uroša Brežana, predsednika strankinega podmladka Mateja Graha, državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade Mašo Kociper in evropskega poslanca Klemna Grošlja, ki pa je pozneje od kandidature odstopil, tako da so na listi manjkala tri imena.

V začetku aprila so na festivalu Svobode nato predstavili vseh devet kandidatov, poleg omenjenih so mednje uvrstili še poslanko DZ Janjo Sluga, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vojka Volka in ministra za obrambo Marjana Šarca, ki pa jih morata organa stranke formalno še potrditi.

Niso pa tedaj še navedli vrstnega reda, po katerem naj bi se omenjeni na listi zvrstili, četudi so mediji neuradno poročali, da se mesto nosilca nasmiha prav Merlu, medtem ko bi Šarec utegnil pristati na zadnjem.

Volitve poslancev v Evropski parlament bodo 9. junija. Doslej je listo uradno vložila le NSi, danes jo bo vložila tudi zunajparlamentarna stranka Vesna.