Danes blokade cest! Poglejte kje, da se jim boste izognili

PROMETNI ZASTOJI



PREPOVED PROMETNA ZA TOVORNA VOZILA

Vlada je zaradi napovedi novega množičnega protesta v Ljubljani in pred srečanjem med EU in zahodnim Balkanom sinoči sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih ali javnih mestih v, nainv okoliciMedtem stranka Resni.ca danes ob 15. ure napoveduje nove množične protivladne proteste, njen predsednikpa je dejal, da bodo mogoče zapore cest. Protest bo na Trgu republike in verjetno tudi naokrog po ljubljanskih ulicah.Preteklo sredo so protestniki na shodu, na katerega je vabila ta stranka, v Ljubljani za nekaj časa onemogočili promet celo na ljubljanski obvoznici, policija pa jih je nato razgnala z vodnim topom.Gibanje bo na lokacijah omejeno, ne pa prepovedano, razen če bi prišlo do »nepredvidljivih dogodkov«.Poleg blokade cest v Ljubljani bodo danes predvidoma med 18. in 19. uro možni krajši prometni zastoji in zapore na relacijipo 22. uri pa v nasprotni smeri.V sredo pa so zastoji in zapore možni predvidoma med 8. in 9. uro na relaciji center mesta, med 15. in 16. uro pa medinLjubljana.V navedenih časovnih obdobjih bo prihajalo do zapor mestnih ulic v Ljubljani, zapor avtoceste na tej relaciji in cest v okolici»Vse voznike pozivamo, naj dosledno upoštevajo znake in odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu, ter prometno signalizacijo. Priporočamo vam, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cestah,« so zapisali na policiji.Na posameznih cestnih odsekih bo medtem veljala prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ter vozil, ki prevažajo nevarno blagoV torek med 14. in 16. uro na relaciji, med 17. in 23. uro pa na relacijiV sredo med 7. in 10. uro bo promet za tovorna vozila prepovedan na relaciji, med 13. in 18. uro pa na relacijiVoznike vozil, za katera velja prepoved, so na policiji pozvali, naj se izločijo pravočasno in na primernih prostorih.