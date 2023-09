Dan pred izborom miss Slovenije lepotice tekle skozi tovarno

Le še nekaj ur nas loči od letošnjega finalnega lepotnega izbora v Radljah ob Dravi, na katerem bo šestčlanska žirija okronala miss Slovenije 2023. Na laskavi naziv in unikatno krono, o kateri smo v Slovenskih novicah že pisali, upa 12 kandidatk, in sicer Nika Šalamon, Nina Kokot, Špela Godvajs, Alida Tomanič, Andjela Jakimovska, Ava Domina Zamuda, Nada Hejja, Tijana Bektašević, Ines Marjetič, Aleksandra Matan, Ana Ivanc in Pika Kenda. Prenos izbora si lahko v živo ogledate na naši spletni strani www.slovenskenovice.si!

Dekleta so v cilj pritekla z nasmeškom. FOTOGRAFIJE: Arhiv projekta Miss Slovenije

Kot vselej so se finalistke v dnevih do velikega lepotnega spektakla udeležile več delavnic in dogodkov, tudi tradicionalnega teka po ulicah Radelj ob Dravi – Rad'mam tek. Ta se je začel razvijati leta 2011 in sovpada z zgraditvijo novega Športnega stadiona in ustanovitvijo Atletskega kluba Radlje ob Dravi. Organizacijska ekipa projekta se je odločila, da bo rekreativni tek po ulicah mesta v prihodnosti razvijala predvsem s ciljem čim večje popularizacije teka oz. gibanja. Osnovno poslanstvo tega projekta je približati šport oz. gibanje čim več ljudem. To je edini tek v Sloveniji, ki poteka skozi tovarno. Poleg tega tekačem na trasi ponudijo različne animacije in popestritve. Finalistke lepotnega izbora so bile uradne promotorke teka, nanj pa so bile pripravljene, saj so čez poletje dobile izziv: kondicijsko se dobro pripraviti!

Dvanajsterica je tekla v kategoriji poslovni tek na pet kilometrov, ki je bil letošnja novost. Prav vse so uspešno in z nasmeški odtekle traso, organizatorji lepotnega izbora pa so posebej omenili Niko Šalamon, ki je zasedla četrto mesto v absolutnem seštevku rezultatov. Odlično sta se v absolutnem seštevku odrezali tudi Alida Tomanič in Nina Kokot. Ko je v cilj pritekel še zadnji tekač, je sledila podelitev simboličnih pokalov, ki sta jih podeljevali Lucija Potnik, aktualna državna prvakinja na 60 in 100 metrov, in Vida Milivojša, miss Slovenije 2022. Nagrado so od organizatorjev Rad'mam tek prejele tudi prve tri finalistke, ki so pritekle v cilj, in sicer vstopnico za adrenalinski park Kope in dnevno smučarsko vozovnico.