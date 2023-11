Čudoviti posnetki plamencev iz Sečoveljskih solin: tokrat jih je bilo še več

Danes zjutraj se je v Sečoveljskih solinah ustavilo rekordno število plamencev. Našteli so kar 210 teh čudovitih ptic. V sečoveljski krajinski park plamenci prihajajo vse od leta 2005.

So zelo plašne ptice, katerih značilna rožnata barva izgine ob prvi golitvi. Takrat izgubijo tudi sposobnost letenja. Živijo v močvirjih, ob jezerih, v morskih lagunah in solinah, tam, kjer imajo na voljo obrežja z blatnim dnom. Iz blata je narejeno tudi njihovo gnezdo, samica znese le eno jajce. Hranijo se z algami in vodnimi nevretenčarji, ki živijo v rečnih deltah ali ob obalah vodnih teles. Razširjeni so v Južni in Srednji Ameriki, jugozahodni Aziji, južni Evropi in v Afriki.

Prejšnji teden se je v Krajinskem parku Sečoveljske soline ustavilo 150 plamencev. Tudi takrat so navdušili opazovalce.