»Že drugič se mi je zgodilo, že drugič so me rešili dobri angeli, ki me varujejo od zgoraj. To je bila res velika sreča v nesreči,« nam je po telefonu iz ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) z glasom, polnim optimizma, povedal Dejan Grm. V hudi nesreči 17. decembra ga je plaz kar 500 metrov nosil in premetaval prek strme južne stene Jalovca. 500 metrov čez južno steno Jalovca ga je odneslo. Šestintridesetletni gornik iz vasice Socka v občini Vojnik je bil kot mladenič tako navdušen in hiter gorski tekač, da se ga je prijel vzdevek Redbul. Pred devetimi leti je čudežno preživ...