Črna napoved zdravnika Matjaža Jereba

»Epidemiološke razmere v državi se v zadnjem tednu slabšajo, število okuženih strmo raste, kar se pozna na sprejemih ljudi, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo,« ugotavlja Matjaž Jereb, ki vodi oddelek intenzivne terapije na infekcijski kliniki (UKC Ljubljana). Danes imajo v UKC Ljubljana 170 covidnih pacientov (od tega 51 na intenzivnih oddelkih). Povprečni pacient na oddelkih je star 71 let (najmlajši ima 19 let, najstarejši 98), v enoti intenzivne terapije pa 60 let (od 34 do 84 let). V podatke niso upoštevane porodnice na ginekologiji. Polno cepljenih na oddelkih je 42 od 119 (35,3 odstotka), v enoti intenzivne terapije pa 13 od 51 (25,5 odstotka).

Vsak posameznik naj prispeva

Jereb ob pregledu številk opozarja, da nihče ni varen pred covidom. Pravi, da če je mogoče, ostanite doma, v zaprtih prostorih pa nosite maske, pazite na ustrezno razdaljo in poskrbite na ustrezno higieno rok. Poudarja, da so kapacitete v zdravstvu omejene, zato naj vsakdo naredi, kar zmore, da zamejimo razširjanje virusa.

Pediatrinja Tatjana Mrvič je dejala, da imajo trenutno hospitalizirane štiri otroke s covidom, doleti pa lahko tudi novorojenčke (otroci imajo težave s hranjenjem, nekateri v bolnišnici ostanejo tudi 14 dni). Odsvetuje druženja, pri tem pa opozarja tudi na druge respiratorne okužbe, ki razsajajo. Zato svetuje, da z otroki ne hodite v nakupovalne centre, preprečite pa tudi večja druženja.

Prihaja novi val smrti

Jereb napoveduje, da bo do konca novembra zaradi covida umrlo 300 do 400 bolnikov: »Zelo velika številka. Številni med njimi bodo umrli po nepotrebnem, ker še vedno prevladujejo necepljeni, ki bi se lahko s cepljenjem pred takim tragičnim dogodkom zaščitili.« Vnovič je poudaril, da cepljenje absolutno ne ščiti pred okužbo s covidom, »vas pa ščiti pred hudim potekom bolezni«.