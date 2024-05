Srbski velikan na Prleškem pločniku slavnih

Legendarni režiser Slobodan Šijan, ki nas je navdušil s filmskima poslasticama Maratonci tečejo zadnji krog in Kdo neki tam poje, se čez dober mesec vrača v Ljutomer, kjer je leta 2007 na Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina prejel častno priznanje.

Ob letošnji jubilejni 20-letnici, ko se bo prleško mesto med 11. in 15. junijem spremenilo v filmsko prestolnico s tradicionalno povorko zombijev, se na festival namreč vrača kot častni gost, saj bodo ploščo z njegovim imenom položili na Prleški pločnik slavnih. Tega so v Ljutomeru zgradili z evropskimi sredstvi, za zdaj pa ga krasijo plošče z imeni najpomembnejših filmarjev, ki so obiskali festival, to so Christopher Lee, Roger Corman, John McTiernan, Robert Englund, Franco Nero, Udo Kier, Menahem Golan, Enzo G. Castellari in Gary Sherman.

Prizor iz Šijanove filmske poslastice FOTO: Promo Press Release

Grossmannov filmski festival se je razvil v enega programsko najizvirnejših na svetu.

Še barvitejši

S pazljivo izbranim filmskim programom, številnimi strokovnimi delavnicami, otroškim programom ter vrsto spremljevalnih dogodkov se je Grossmannov festival razvil v enega programsko najbolj izvirnih na svetu, tudi po mnenju ameriške revije MovieMaker Magazine, najbolj brane neodvisne filmske revije na svetu. Njeni bralci so prleški festival namreč že leta 2013 umestili v naj peterico horror/sci-fi festivalov na svetu, podobno pa je ocenila njena strokovna žirija, saj se je Grossmannov festival v letih 2019, 2021 in 2023 znašel v njenem jagodnem izboru najboljših žanrskih festivalov.

Letošnji častni gost, srbski režiser Slobodan Šijan FOTO: Grossmann.si

Festival bo ob okroglem jubileju še barvitejši. Organizatorji so že napovedali dva ogrevalna preddogodka. V Mariboru bodo v tamkajšnjem Vetrinjskem dvoru 30. maja odprli razstavo vseh 20 dosedanjih plakatov festivala, na zadnji majski dan pa bo v ormoškem klubu Unterhund uradno zaživel kino Filmska klet Unterhund, kjer bodo prikazali avstrijski film Lahko noč, mamica. Češnja na vrhu letošnjega festivala bo knjiga Grossmann Tales s poglobljenimi intervjuji z 20 uglednimi gosti, ki so pustili svoj pečat v svetovni filmografiji, med njimi je tudi Severin Fiala. Pogovor z njim bo na odprtju novega kina v Ormožu in pred projekcijo filma, ki ga je posnel skupaj z Veroniko Franz.

Še dober mesec do enega najbolj vznemirljivih festivalov fanstastičnega filma FOTO: Grossmann.si