Z ekolistino do zelene prihodnosti

V vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona, kjer bodo prihodnje leto proslavili 90-letnico, je bilo ob dnevu Evrope in 20-letnici Slovenije v EU zelo veselo. Na ekodnevu so namreč ob kulturnem programu podpisali ekolistino, za katero so poleg mentoric in vzgojiteljic najzaslužnejši prav malčki in malčice, ki obiskujejo enote vrtca na Tratah in v Črešnjevcih.

Ekolistino Vrtca Manka Golarja so podpisali: Nacionalni kordinator Eko šole Gregor Cerar, županja občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš, predsednica sveta staršev Monica Žnuderl, ravnateljica vrtca Sabina Steyer Debeljak in ekokordinatorica vrtca Irena Domanjko Seršen, ki je bila tudi voditeljica programa.

Podpisniki ekolistine bodo delovali bolj zeleno, bolj učinkovito in bolj sočutno do našega planeta.

Igrača je orodje

»Ko razmišljamo o svojih prvih letih, se mnogi spomnimo tistega posebnega kraja, kjer se je začela naša izobraževalna pot – vrtca. Misli o vrtcu so več kot le nostalgija; so temelji, na katerih gradimo življenje. V vrtcu se prepletata svet domišljije in resničnost. Otroci se prepuščajo igri in ob tem nezavedno absorbirajo življenjske lekcije. V vrtcu se vsaka igrača spremeni v orodje za učenje. Živimo v času, ko so okoljska vprašanja postala eden izmed najpomembnejših človekovih izzivov. Današnji podpis ekolistine ni le simbolična gesta, ampak je izraz naše zaveze, da bomo delovali bolj zeleno, bolj učinkovito in bolj sočutno do našega planeta,« je dejala Domanjko Seršenova. V radgonskem vrtcu bodo še naprej sledili smernicam Eko šole, skrbeli za trajnostni razvoj in si prizadevali za zdravo in varno življenjsko okolje.

V vrtcu se prepletata svet domišljije in resničnosti.

Ravnateljica Steyer Debeljakova je poudarila, da se je vrtec s podpisom zavezal k do okolja prijaznim praksam. »Verjamem pa, da nam bo vse skupaj zagotovo bolje uspevalo, če se bomo povezovali z lokalno skupnostjo, predvsem z občino ustanoviteljico, različnimi organizacijami, zavodi, društvi in centri. Tudi danes je prisotnost vseh vas dokaz, da lahko s povezovanjem, skupnimi močmi, inovativnostjo in odgovornostjo dosežemo trajnostne spremembe, ki se začnejo pri nas v vrtcu in nadaljujejo po celotni vertikali vzgojnoizobraževalnega procesa,« je še dodala.