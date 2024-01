Črna in Mežica proti popolni zapori ceste med sanacijo plazu

Potem ko so na direkciji za infrastrukturo napovedali, da bo v času sanacije spodnjega dela hudourniških grap na območju Nužijevega plazu začasno popolnoma zaprta cesta Poljana–Mežica, se iz doline vrstijo nasprotovanja popolni zapori. Županja Črne Romana Lesjak je danes dejala, da popolne zapore ne bo, na direkciji pravijo, da je to neizogibno.

Konec lanskega leta so na direkciji za infrastrukturo glede aktivnosti in načrtov na območju Nužijevega plazu pojasnili, da direkcija vodi postopek pridobivanja projektne dokumentacije za sanacijo spodnjega dela hudourniških grap, ki so v območju državne ceste.

Predvidena je dvofazna sanacija, začetek gradbenih del pa je bil po takratnih pojasnilih direkcije predviden v začetku drugega tedna januarja, predviden zaključek pa do konca januarja. V času del je predvidena popolna zapora ceste, so 22. decembra pojasnili na direkciji.

Na dodatna vprašanja glede načrtovane sanacije pa so danes odgovorili, da je v pripravi izvedbeni načrt sanacije prehoda obeh hudournikov prek državne ceste in elaborat popolne zapore državne ceste za izvedbo del pod Nužijevim plazom.

»Popolna zapora bo trajala okvirno en teden in je nujna zaradi izvedbe del. Omejen prostor namreč ne omogoča izvedbe del pod prometom, tudi izmenično enosmernim ne. Elaborat zapore ureja obvoze tudi za avtobuse in težja tovorna vozila,« so zapisali na direkciji. Kdaj točno bo popolna zapora, trenutno še ni znano, bo pa javnost o zapori pravočasno obveščena, so še dodali.

Nasprotovanja zapori na glavni prometnici se vrstijo

Vse od napovedi začasne popolne zapore ceste se sicer vrstijo odzivi iz Mežiške doline, kjer popolni zapori ceste v času sanacijskih del nasprotujejo. Gre namreč za glavno prometnico proti Zgornji Mežiški dolini brez možnosti primernega obvoza za avtobuse in tovornjake po slovenski strani.

»Vsekakor smo tako v občini Črna na Koroškem kot v Mežici proti temu, da bi bila cesta popolnoma zaprta,« je danes ob robu ponovoletnega sprejema Občine Ravne na Koroškem v Kotljah medijem dejala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Dejala je, da so bili v stiku s pristojnimi in da popolne cestne zapore v času del ne bo.

Poudarila je, da je stalna prevoznost ceste nujna, saj je med drugim nemogoče, da bi denimo dijake v šole na Ravnah vozili prek mejnega prehoda Reht in čez Avstrijo. Prevoznost ceste pa je pomembna tudi zaradi intervencijskih prevozov in prevozov za potrebe gospodarstva.

Se pa Lesjakova strinja, da je rešitev problematike Nužijevega plazu nujna, a je po njenih besedah treba najti način, ki bo skladen s potrebami prebivalcev Zgornje Mežiške doline.

Težave s prevoznostjo državne ceste Poljana–Mežica nastajajo vse od ujme 4. avgusta lani, po kateri je bila cesta zaradi nanosov s plazu več dni zaprta, vse od takrat pa nanose prinaša ob vsakem malo večjem deževju.