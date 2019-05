Direktorju, ki je razbil avtomobil, želijo pokazati vrata

Predrto in ukrivjeno vozilo Velova. FOTO: Boštjan Fon

Velov domnevno pijan

LJUBLJANA – Svet agencije za varnost prometa (AVP) je soglasno sklenil ministrstvu za infrastrukturo podati predlog za predčasno razrešitevz mesta direktorja agencije.Predsednik svetar je pojasnil, da svet do seje ni prejel ustreznih pojasnil Velova, razrešitev pa predlagajo, ker so ocenili, da njegovo ravnanje škodi ugledu agencije. Hkrati je Svet podal predlog za imenovanje Vesne Marinko za v. d. direktorice za največ šest mesecev. Prestor je izrazil prepričanje, da bo AVP pod njenim vodstvom delovala odgovorno, strokovno in v skladu z zastavljenimi cilji in nalogami.Pred dnevi so v Kranju opazili vozilo, ki ga je uporablja Velov, razbito na parkirnem prostoru, potem ko se je okoli enih popoldne v Stražišču pri Kranju zgodila prometna nesreča v rondoju. Vozilo citroën C4 je bilo pošteno obtolčeno, sprednja desna pnevmatika predrta, tudi platišče je bilo ukrivljeno.Policija je pojasnila, da Velovu, ki je sodeloval z njimi, niso dali pihati, ker »niso bili izpolnjeni pogoji za odreditev preizkusa, ki se odreja v primeru, da bi bil voznik dobljen med vožnjo ali če bi bil kot neposredni udeleženec udeležen v prometni nesreči. Nobeden od teh dveh pogojev ni bil izpolnjen.« nekateri mediji, ki so se pri tem sklicevali na očevidce, so poročali, da je bil Velov vidno pijan.