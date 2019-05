Ilka Štuhec sporočila: »Fertik« je

MARIBOR – Najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let Ilka Štuhec v pretekli sezoni ponovno ni imela sreča s poškodbami. Kmalu za tem, ko je ubranila naslov svetovne prvakinje v smuku, se je ponovno poškodovala, in sicer znova koleno. Sprva črne napovedi so zdravniki hitro razblinili in sporočili, da zdravljenje le ne bo tako dolgotrajno, kot so se sprva bali. Kljub temu je