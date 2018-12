Ustavljen promet? Čaka vas pet kazenskih točk

Če se vozilo, ki nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v prometu, ko ne bi smelo biti, ustavi na cesti in ovira promet, ga mora voznik nemudoma odstraniti.

Zimska oprema je obvezna

Neupoštevanje zakona: kazen

LJUBLJANA – Potem ko je Slovenijo v torkovem jutru pobelil sneg in povzročil nekaj nevšečnosti v cestnem prometu, so morali gasilci PGD Čepovan ob 10.42 pomagati trem vozilom, ki so zdrsnila s ceste. Zgodilo se je na cesti Grgar–Čepovan pri kraju Puštale v občini Nova Gorica. Kot piše uprava za zaščito in reševanje na svoji spletni strani, so nudili pomoč trem voznikom, ki so obtičali v snežnem zametu. S službenim vozilom so jih povlekli na trdno podlago.Spomnimo, pri nas je zakonsko določeno, da morajo biti med 15. novembrom in 15. marcem oziroma pred tem datumom ali po njem v primeru zimskih razmer vozila opremljena z zimsko opremo. Za zimsko opremo štejejo štiri zimske pnevmatike z oznako M+S z minimalno globino profila tri milimetre ali štiri letne pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre in ustrezno velike snežne verige v priboru. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, morajo imeti zimske pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali na vseh kolesih letne pnevmatike in ustrezne snežne verige ter lopato v priboru.Na priobalnem območju od Črnega Kala do Sečovelj je dovoljena uporaba tudi samo letnih pnevmatik z minimalno globino profila tri milimetre, piše AMZS.Voznik, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z globo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznika kaznuje z globo 500 evrov in s petimi kazenskimi točkami.