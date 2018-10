V ŽIVO: Spremljajte, kako bodo nacionalni simbol vrnili na vrh

Pravkar so gasilci odmaknili publiko iz kroga Aljaževega stolpa, saj je bil za to uro napovedan prihod helikopterja, a je sledila informacija, da se bo nalet helikopterja zamaknil še za pol ure. FOTO: Boštjan Fon

LJUBLJANA – Aljažev stolp, ki na Triglavu kraljuje že od leta 1895, bo danes zasijal v novi podobi. Zaradi dotrajanosti so ga septembra začasno prestavili v dolino, danes pa bodo obnovljenega vrnili na vrh Triglava. Tam so temeljito uredili tudi podstavek in okolico.Stolp je že na helioportu, kjer se zbirajo prijatelji gora in se ob njem veselo fotografirajo. Pričakuje se nalet vojaških plovil in helikopterja, ki naj bi predvidoma ob 10. uri ponesel Aljažev stolp na vrh Triglava, a se je vrnitev zamaknila na 11. uro, pozneje pa še na 11.30. Za zamik ure poleta naj bi prišlo zaradi neugodnega leta. So pa gasilci že odmaknili publiko iz kroga Aljaževega stolpa, saj je bil za to uro napovedan prihod helikopterja.Vreme je popolnoma jasno in ravno pravšnje za vrnitev stolpa na mesto, kamor ga je postavil župnikTočno ob 11.31 je v Mojstrano priletelo vojaško plovil Cougar, ki je najprej transportiralo delovno ekipo na vrh Triglava. Med tem se Aljažev stolp pripravlja za dvig, ki naj bi se zgodil v naslednjih 30 minutah.Od 9. ure dalje lahko v živo spremljate vračilo Aljaževega stolpa na Triglav. Predvidoma ob 10. uri bo helikopter vzletel z obnovljenim stolpom s heliodroma v Mojstrani proti Triglavu.Zahtevna obnova, ki so se je lotili strokovnjaki Narodnega muzeja Slovenije in restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine, naj bi stala okoli 50.000 evrov.