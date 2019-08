Šokantna izpoved mlade Slovenke: ker je spala s fantom, so se je odrekli

LJUBLJANA – V oddaji Preverjeno so razkrili pretresljivo izpoved 22-letne Naomi iz Kočevja, ki je odraščala med Jehovovimi pričami. Njena mama naj bi bila še posebej zagreta, saj tudi redno hodi od vrat do vrat, kot je navada pri tovrstnem verskem prepričanju. Naomi je morala tudi sama to početi, in to od vse od ranega otroštva. Rojstnih dni ne praznujejo niti božiča in novega leta. Pred vrstniki v šoli je to skrivala. Kot je poudarila, se je počutila grozno, ker je bila drugačna.



Skoraj vsi družinski člani so pripadniki Jehovovih prič. Prekinili so stike s sorodniki, ki niso bili istega prepričanja. Tudi Naomi ni smela imeti preveč stikov s sošolci.



Ko je dopolnila 16 let, se je zaljubila. Kmalu je za to izvedela mama, zato so sledili ukrepi. Prišli so t. i. starešine, zasegli so ji telefon in računalnik. Mama jo je hotela celo izpisati iz gimnazije. »Sploh ne znam opisati, kakšen pritisk je to na otroka. Ko domov pridejo tuji ljudje in se s teboj pogovarjajo, kako si oblečen ipd.« Poljub s fantom je bil usoden Dan pred njenim maturantskim plesom so z vrstniki plesali četvorko. Takrat je do nje prišel tudi fant Matevž, poljubila sta se, potem pa je zagledala mamo. Ta jo je odvlekla in vpila, kaj je storila. Naomi je domov odšla s fantom. Kmalu je na vrata potrkal njen oče, ki ga je spremljal starešina. Spolni odnosi pred poroko namreč niso dovoljeni, če se to zgodi, mlad par pred vsemi javno opomnijo – takoj se morata poročiti, četudi sta mladoletna.



Kmalu jo je klicala mama in ji dejala, naj pride domov. To je Naomi storila, s seboj je pripeljala tudi Matevža. Prav njega je mama zaslišala, ali sta že imela spolne odnose. Pritrdil je. »Potem jo pa vzemi, jaz je ne bom več imela,« je po besedah Naomi dejala mama in jo vrgla iz hiše. Družina se je je odrekla. »Škoda je zavreči takega otroka« »Ne zanima jih, kako sem, moje zdravstveno stanje, ali sem lačna, če imam kje spati,« še pripoveduje Naomi. Pomagali so ji prijatelji in fantova družina. Zdaj živi v študentskem domu, študira farmacijo. Ker se še vedno vrstijo pritiski domačih, se je odločila, da o vsem spregovori na glas. Za vse tiste, ki bi še radi izstopili iz te vere, a si ne upajo.



Ne obžaluje, da je izstopila iz takega načina življenja. Obžaluje, da s starši nima stikov, a vrnila se ne bi. »Želim jim samo sporočiti, da je škoda zavreči takega otroka,« je staršem še povedala prek malih zaslonov.