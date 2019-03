Slovenija žaluje: umrl je nekdanji minister

LJUBLJANA – V 76. letu je umrl pravnik in politik Alojz Janko, minister za zakonodajo v več slovenskih vladah in ustavni sodnik. Sodeloval je pri snovanju pravnih aktov o osamosvojitvi Slovenije.



Alojz Janko se je rodil decembra 1943 v Ljubljani. Leta 1967 je diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti. Od leta 1969 je deloval na zakonodajnem področju v izvršilnem svetu Socialistične republike Slovenije, Republiškem komiteju za zakonodajo.



V osamosvojitveni vladi Lojzeta Peterleta in nato še v naslednjih dveh vladah, ki ju je vodil Janez Drnovšek, je Janko vodil zakonodajni resor, nato pa je bil direktor službe vlade za zakonodajo.



Kot navaja Veliki slovenski biografski leksikon, je bil eden od snovalcev pravnih aktov o osamosvojitvi Slovenije, nove ustave, ustavnega zakona. Sodeloval je pri dograjevanju pravnega reda in njegovem usklajevanju s pravnimi akti Evropske unije.



Med letoma 1998 in 2007 je bil sodnik ustavnega sodišča.