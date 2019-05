Razbil službeni avto in izginil: to mu sporoča ministrica Bratuškova

LJUBLJANA – Za agencijo za varnost prometa (AVP) bi bilo najboljše, če bi njen direktor Igor Velov podal odstopno izjavo, je danes dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kot je dodala, pričakuje, da bo svet agencije na današnji izredni seji ustrezno ukrepal. »Za tem pride na vrsto vlada, tudi vlada bo naredila svoje.«



V zvezi z Velovom je Bratuškova, kot je pojasnila, govorila s predstavnico ministrstva v svetu agencije in danes po telefonu tudi s predsednikom sveta AVP Juretom Prestorjem. Za danes ob 15. uri je sklicana izredna seja sveta agencije. Bratuškova od članov sveta agencije pričakuje, da bodo v zvezi z Velovom ukrepali. Prestor pa naj bi odločitev sporočil ob 16.30.



»Ko bo agencija naredila svoje, bom lahko tudi kot ministrica ustrezno reagirala,« je poudarila Bratuškova, ki od Velova doslej ni dobila nobenih pojasnil. »Varnost v prometu je ena naših in tudi mojih osebnih prioritet,« je poudarila. Agencija je po njenem mnenju preveč pomembna institucija, da bi lahko njen ugled trpel ali bi ga kdor koli krnil.



V torek so v Stražišču opazili parkirani avto AVP, ki naj bi ga vozil Velov, z vidnimi poškodbami na zadnjem odbijaču in na sprednjem kolesu. Policija v postopku preverjanja okoliščin nastanka poškodb vozila, ki ga je sprožila na podlagi anonimnih informacij, sicer ni odkrila nepravilnosti. Poškodovanje vozila po zbranih informacijah ni nastalo v prometni nesreči, uporabnik je s policisti sodeloval in se jim ni izmikal, preizkusa alkoholiziranosti pa niso opravili, saj ni bilo razlogov zanj.



Velov za pojasnila ni dosegljiv, prav tako se v sredo ni udeležil seje kranjskega mestnega sveta. Za odsotnost se je opravičil, ni pa zanjo navedel razloga. Kranjski mestni svetniki sicer o njegovem ravnanju niso razpravljali.