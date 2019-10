Poslanci si večajo privilegije: hočejo višje nadomestilo za prevoz

LJUBLJANA – Mandatno-volilna komisija državnega zbora je danes po žgoči razpravi o statusu poslancev ob nasprotovanju Levice in NSi prižgala zeleno luč noveli zakona o poslancih. Zavrnili so tako dopolnila koalicije kot opozicije – štiri so se nanašala na nezdružljivost poslanske funkcije in prenehanje mandata. Novela te postopke prenaša na protikorupcijsko komisijo.



Glede nezdružljivosti poslanske funkcije bi po predlogu novele, o kateri bo odločal državni zbor, za poslance v celoti veljale tako materialne kot procesne določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Tudi zato, ker ta ne predvideva prenehanja poslanskega mandata, pa sta bili do predloga novele že ob vložitvi v postopek kritični Levica in NSi.



Pomisleki so se porodili tudi v nekaterih drugih poslanskih skupinah. Z dopolnili, ki so jih danes kot dopolnila MVK predložili na mizo, so to vprašanje poskušali urediti v Levici, NSi, LMŠ in SMC, vendar pa je nazadnje komisija vsa zavrnila, tudi zato, ker je zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozorila na ustavno spornost. Sprva so se sicer nekatere stranke zavzele za to, da bi sprejeli enega od predlogov, s čimer bi člen ostal odprt, rešitev pa bi izpilili do odločanja na seji državnega zbora. A se to ni zgodilo.



Do takih predlogov je bil kritičen zlasti vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, saj po njegovih besedah tega vprašanja pravno ni mogoče določiti v enem dopolnilu in na hitro. Zavzel se je za to, da novelo podprejo in v prihodnosti morda dopolnijo z rešitvijo, ki bo tudi pravno držala vodo.



Do novele je kritična tudi vlada, a so nekateri člani MVK danes ostro nastopili do vladnih funkcionarjev in nekaterih uradnikov na ministrstvih. Očitajo jim bonitete, tudi službene avtomobile, ki jih poslanci, ki so sicer neposredno izvoljeni, nimajo. To vprašanje se je razvilo zlasti ob določilu v noveli za obračunavanje stroškov prevoza na delo na podlagi kilometrine.



Ta rešitev ter odprava pogoja šestmesečnega opravljanja poslanske funkcije za pridobitev pravice do nadomestila plače po prenehanju mandata sta zmotili Levico, a njeni dopolnili nista bili sprejeti. Prav tako je MVK zavrnil dopolnilo, s katerim je NSi želela poslankam omogočiti koriščenje porodniškega dopusta, predlagala pa je tudi rešitev za dolgotrajno odsotnost poslancev v primeru dolgotrajne bolniške odsotnosti ali dolgotrajnega zdravljenja.



Krivec je sicer v imenu predlagatelja novele uvodoma poudaril, da s predlogom zlasti urejajo pravice poslancev, ki so jih imeli pred uveljavitvijo varčevalnega zakona v času krize. V skladu s tem poslanci v državnem zboru tudi niso enakopravno obravnavani z vidika prejemkov, je povedal.



Za iskanje primernih rešitev ob prenehanju poslanskega statusa pa sta se na seji zavzela med drugim tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec in državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Dominika Švarc Pipan.