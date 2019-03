Leta 2017 je PGD Nova Cerkev slavilo 110-letnico obstoja.

PGD Nova Cerkev ima 212 članov. Fotografiji: arhiv društva

ZNAČKA IŠČEMO NAJ GASILSKO DRUŠTVO

212

članov in članic šteje PGD Nova Cerkev.

VOJNIK – Kar 212 članov ima Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev, ki je ena od krajevnih skupnosti v občini Vojnik. V kraju, kjer živi okoli 2500 duš, delujeta še dve gasilski društvi, in sicer Lemberg in Socka, zato lahko mirno zapišemo, da imajo gasilca skoraj pri vsaki drugi hiši.»Na leto imamo od 12 do 15 intervencij, res pa na srečo v zadnjem času nismo imeli kakšnega večjega požara,« nam pove dolgoletni predsednik, ponosen, da so pred dvema letoma praznovali že 110-letnico obstoja. Leta 1907 so ustanovili gasilsko društvo, ki se je takrat imenovalo Prostovoljna požarna bramba Nova Cerkev, okraj Celje.Pobudnik za ustanovitev je bils sodelavci, v moralno in politično pomoč pa mu je bil takrat edini slovenski poslanec pri deželni vladi na Dunaju dr., kanonik in dekan v Novi Cerkvi. Danes so v PGD Nova Cerkev najbolj ponosni na podmladek, saj skoraj na vsakem občnem zboru medse sprejmejo katerega novega mladega člana. Verjetno k temu prispevajo tudi uspehi na regijski in državni ravni.»Državnega tekmovanja v Kopru pred tremi leti smo se udeležili kar s štirimi ekipami, najboljše, odlične tretje, pa so bile na koncu Članice B. Na predlanskem regijskem tekmovanju v Zrečah so Članice B celo zmagale, Člani A pa so zasedli tretje mesto. Na lanskem državnem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v Gornji Radgoni so naše Članice B zasedle peto, Člani A pa 22. mesto,« pove poveljnik društvaKot še pravi predsednik Jezernik, so opremljeni dokaj dobro, saj imajo zmogljivo avtocisterno pa vozilo, ki na intervencije krene prvo, dve kombinirani oziroma moštveni vozili, ki sta primerni za gašenje gozdnih požarov, uporabijo pa ju tudi za prevoze na tekmovanja. A v opremo, še zlasti oblačila, ki se pri intervencijah tudi uničijo, mladi pa jih hitro prerastejo, je treba nenehno vlagati in denarja zanjo ni nikoli preveč. Zato bi 5000 evrov, kolikor je v igri v akciji Slovenskih novic, v PGD Nova Cerkev porabili za nakup zaščitnih intervencijskih oblačil in druge gasilske opreme.PGD Nova Cerkev je poznana še po dveh stvareh, že 32 let namreč v kraju organizirajo pustni karneval, ki ga vsako leto obišče več ljudi; pri organizaciji jim pomagajo vsi krajani, s pomočjo mask se odzivajo na vse aktualne politične in druge dogodke. Slovijo tudi po vsakoletni tradicionalni gasilski veselici, ki se začne že ob 10. uri dopoldne s peko vola, čeprav v resnici pečejo mlado telico, saj je njeno meso veliko bolj sočno in tudi zdravo. Dopoldne priredijo revijo domačih ansamblov, popoldne je tekmovanje, zvečer pa se razvije zabava, ki traja do jutranjih ur.»Letos bo na naši veselici, ki bo 6. julija, igral Ansambel Saša Avsenika,« se pohvali Jezernik. V organizacijo dogodka je vpetih kar polovica članov gasilskega društva, vsak evro, ki ga s tem zaslužijo, pa desetkrat obrnejo, še povedo gasilci iz Nove Cerkve.