Poletni ali zimski čas? Slovenci smo za ...

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je danes v Bruslju podrobno predstavila predlog za odpravo premikanja ure dvakrat letno že v prihodnjem letu. Članice bodo same odločile, ali bodo uporabljale poletni ali zimski čas. Javno posvetovanje je pokazalo, da so Slovenke in Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času, je povedala.



Vsaka članica naj bi komisijo do aprila 2019 uradno obvestila, ali namerava trajno uvesti poletni ali zimski čas. Zadnji obvezni premik ure na poletni čas bi bil 31. marca 2019, na zimski pa 27. oktobra 2019.



O tem, kako se bo odločila Slovenija, komisarka ni želela ugibati, je pa pojasnila, da je javno posvetovanje pokazalo, da so Slovenke in Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času.



Portugalci, Ciprčani in Poljaki so se v javnem posvetovanju večinsko izrekli za poletni čas, Finci, Danci in Nizozemci pa za zimskega.



Največ koristi bo po komisarkinih besedah po pričakovanjih v prometnem sektorju, kjer je treba zdaj vsakih šest mesecev prilagajati urnike v logističnih mrežah. Ta sektor bo po njeni oceni veliko pridobil, pozitivne učinke pričakuje tudi v kmetijstvu.