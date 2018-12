Poklon Cankarju v bežigrajskem domu starejših

Domski pevski zbor, povsem na desni vsestranski Janez Korošec FOTO: Vojko Zakrajšek

Z leve: Eva Pogorelec, avtorica razstave in proslave Ana Pogorelec Tomažič in delovna terapevtka med nastopom FOTO: Vojko Zakrajšek

Program je sestavila upokojena profesorica, tudi sama varovanka doma.

Varovanci doma so v polnem številu skupaj z zaposlenimi prisluhnili programu, ki ga je sestavila in oblikovala upokojena profesorica slovenskega jezika, gospa, tudi sama varovanka te ustanove. V uvodu je opisala življenjsko pot in delo, s citati iz pisateljevih tekstov pa je proslavo popestril gospod, tudi upokojenec, ki kot zunanji gost redno sodeluje na različnih prireditvah v domu. Je izvrsten recitator, tudi zapoje skupaj z domskim pevskim zborom, najraje pa raztegne harmoniko.Domski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinjeje ubrano zapel ljudsko Je pa davi slanca pala in vsem znano Šumijo gozdovi domači. V programu je sodelovala tudi 17-letna, najmlajša vnukinja Ane Pogorelec. Udeležencem se je predstavila s Chopinovim valčkom in nokturnom opus 9 ter Beethovnovo Patetično sonato. Polurni program je bil vsebinsko bogat in raznolik, lahko bi rekli, da je bilo za vsakega nekaj.Razstava ob 100. obletnicismrtiIvana Cankarja, ki so jo ob tej priložnosti postavili na hodniku – tudi to je delo Ane Pogorelec Tomažič – pa si zasluži posebno pozornost, saj se na 13 velikih panojih odvrti življenje pisatelja in pesnika od rojstva do smrti.Ogledamo si njegovo mladost, pokukamo v njegovo ljubezensko in družinsko življenje, s prikazom naslovnic in kopij rokopisov nekaterih romanov, povesti, črtic in dram nas avtorica razstave spomni in opozori na pisateljevo veliko ustvarjalno moč. Dodajmo, da so v bežigrajskem domu starejših s kulturno prireditvijo proslavili tudi 10. maj, dan Cankarjevega rojstva.