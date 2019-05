Papežu bodo podarili slovenski čebelnjak

Papež razume skrb za okolje in marljive čebelice.

Pred tremi leti je tedanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan papežu Frančišku podaril med in potico.

Panjske končnice je naslikala Maja Mlakar iz Kamnika.

končnice krasijo čebelnjak.

RIM – Osrednji dogodki ob svetovnem dnevu čebel potekajo letos v Rimu, v sredo, 22. maja, pa bo naša kmetijska ministrica dr.papežuv imenu Slovenije podarila slovenski čebelnjak.Na sedežu Organizacije združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu so zaznamovali drugi svetovni dan čebel, pripravili so tudi mednarodno okroglo mizo o krepitvi ozaveščenosti o vlogi čebel in opraševalcev v kmetijstvu in proizvodnji hrane.Dogodka so se udeležili generalni direktor FAO dr.predstavniki Mednarodne zveze čebelarskih organizacij Apimondia, Koalicije voljnih za opraševalce, Mednarodne organizacije poslovnih žensk in podjetnic, Slovenske čebelarske akademije ter drugi. V programu obiska ministrice Pivčeve so v teh dneh predvidene tudi druge aktivnosti, med drugim dvostranska srečanja z visokimi predstavniki FAO ter italijanskim ministrom za kmetijstvoMinistrica dr. Aleksandra Pivec bo ob robu splošne avdience v Vatikanu v imenu Slovenije svetem očetu podarila slovenski čebelnjak, spremljala jo bo delegacija. Stal bo na trgu sv. Petra pod kipom sv. Pavla in bo ogled množici ljudi med splošno avdienco, pozneje pa naj bi stal v Vatikanskih vrtovih.»Pomen tega dejanja je zelo pomemben, saj bo s predajo čebelnjaka svetemu očetu preneseno sporočilo svetovnega dne čebel ter prizadevanj Slovenije za zaščito čebel,« pravijo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. »Cilji svetovnega dne čebel sovpadajo s cilji oziroma politiko in aktivnostmi Vatikana na področju odprave lakote, revščine in varovanja okolja.«Ideja je nastala že pred razglasitvijo svetovnega dne čebel v komunikaciji med slovenskim veleposlaništvom v Vatikanu ter ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre za klasični slovenski čebelnjak, znan po loku na sprednji strani, v njem sta dva AŽ 11-satna panja. Izdelal ga je mizar in čebelarz Brezovice, panjske končnice je naslikalaiz Kamnika; levo zgoraj sta upodobljena godca s harmoniko in kitaro, ki igrata paru v narodnih nošah, poleg pa je naslikana mlada družina z vaško cerkvico v ozadju.Na spodnjem delu čebelnjaka je prizor, kjer na levi strani dedek pripoveduje zgodbo otrokoma, na desni pa je čebelnjak s čebelarjem, ki v panj lovi roj čebel na drevesu. Čebelnjak je visok 2 m, širok 1,25 m in globok 1,25 m.Že ob pripravah Slovenije na priznanje OZN, da 20. maj postane svetovni dan čebel, se je oglasil papež Frančišek in dejal, da toplo pozdravlja to pobudo. Tedanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.se je ob zasedanju FAO septembra 2016 udeležil splošne avdience pri papežu Frančišku v Vatikanu, kjer ga je seznanil s pobudo Slovenije za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel ter mu podaril slovenski med in slovensko potico. To izdelujejo v Ljutomeru, leta 2016 je med drugim prejela srebrno priznanje za inovacijo leta.