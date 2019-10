Na Barcolano iz Portoroža s Kempinski Palace in MK Group

Lani je na regati Go to Barcolana from Slovenia zmagala jadrnica Tutta Trieste 2 s krmarjem Milošem Radonjićem. FOTO: arhiv Kempinski Palace Portorož in MK Group

Barcolano nestrpno pričakuje tudi večkratni dobitnik kolajn na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih jadralec Vasilij Žbogar. »Vsako leto se spomnim, kako se je vse skupaj začelo. Danes pa s ponosom gledam, kako Go to Barcolana raste. Tudi s pomočjo pokroviteljev, kot sta hotel Kempinski Palace Portorož in MK Group , ki se zavedata pomena vlaganj v lokalno okolje in podpore slovenskemu športu in jadranju,« pravi najuspešnejši slovenski jadralec in ambasador regate Go to Barcolana.

»Regata lahko raste zgolj in samo, če jo prepozna tudi širše občinstvo. To pa ni mogoče, če ni zadostne podpore. Veseli me, da so v MK Group prepoznali pomen GO TO BARCOLANA FROM SLOVENIA in še naprej podpirajo dogodek,« pravi eden najuspešnejših slovenskih jadralcev Vasilij Žbogar. FOTO: arhiv Kempinski Palace Portorož in MK Group

Pred 51 leti se je s startne linije Barkovljanke po lovoriko najboljšega pognalo 51 jadrnic, lani pa se je prestižna regata z 2689 jadrnicami in več kot 16.000 jadralci zavihtela na vrh največjih regat na svetu. Ciljno črto je kot prva prečkala italijanska jadrnica Spirit of Portopiccolo, sledila je ekipa Tempus Fugit, sestavljena iz šestih narodnosti, tudi Slovenci, tretja pa je bila jadrnica Way of Life, nekdanja Maxi Jena, ki v lasti slovenskega podjetja Sailing Planet.V soboto, 12. oktobra, dan pred velikim spektaklom, bodo v Portorožu na znak startne pištole ob 10. uri do Trsta zajadrale posadke na reli regati Go to Barcolana from Slovenia by Kempinski Palace MK Group . Naslov najhitrejše med lanskimi 62 posadkami brani Tutta Trieste 2 s krmarjem Milošem Radonjićem, druga je bila posadka Adriatic Evropa z Dušanom Puhom.Podporo jadralnemu prazniku pa tudi letos dajeta Kempinski Palace Portorož in MK Group, ki ostajata glavna pokrovitelja slovensko obarvane regate Go to Barcolana from Slovenia ter partnerja prestižne Barcolane . MK Group na čelu z Miodragom Kostićem ter Kempinski Palace Portorož sta prav tako zaslužna za to, da je start regate že drugo leto zapored v Portorožu.Kai Behrens, generalni direktor Hotela Kempinski Palace Portorož , je izjavil, da je »Barcolana 51« ena izmed najprestižnejših svetovnih jadralnih regat na svetu ter da je ponosen, da lahko Hotel Kempinski Palace Portorož že drugo leto zapored podpira ta prestižni dogodek: »Jadralna regata Go to Barcolana by Kempinski in MK Group si zasluži vso podporo, saj pripomore tako k promociji slovenskega jadranja in športa na splošno kot tudi k razvoju slovenskega turizma in razvoju Portoroža, kot edinstvene turistične destinacije.«Aleksandra Stojanović, direktorica korporativnih poslov MK Group , dodaja, da je strateška usmeritev MK Group podpora lokalnim skupnostim in lokalnim dogodkom. S tem želijo, da destinacije, kjer poslujejo, postanejo turistično atraktivne in vse bolj prepoznavne v svetu. To je hkrati eden izmed glavnih razlogov, zakaj je MK Group skupaj s hotelom Kempinski Palace Portorož tudi letos poskrbela, da se jadralna regata Go to Barcolana začenja prav v Portorožu.Nedvomno bo tudi letošnja Barcolana , ki še posebno ob lepem vremenu na okoliške razgledne točke privabi tudi do 300.000 gledalcev, prava paša za oči vseh ljubiteljev jadranja. Vabljeni.