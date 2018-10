Je vaša hiša brez fasade? Nujno preberite, kaj vas čaka

Ministrstvo opozarja, da je pridobitev uporabnega dovoljenja izjemnega pomena, saj ta dokument uporabniku zagotavlja, da je objekt varen in da ne predstavlja tveganja za zdravje ter življenje njegovih uporabnikov, pa tudi okolice.



Če se objekt uporablja brez fasadne izolacije, to predstavlja številna tveganja, še posebej tveganje za pojav vlage v objektu, vprašljiva je zvočna zaščita objekta, ni zagotovljeno varčevanje z energijo oziroma ohranjanje toplote, zaradi nezaščitenega objekta pa se lahko zaradi vdora vlage in vode v konstrukcijske dele objekta pojavi tudi tveganje za nosilno konstrukcijo, pravijo na MOP.

LJUBLJANA – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je inšpektoratu za okolje in prostor izdalo obvezno navodilo za izvajanje inšpekcijskega nadzora v zvezi z začetkom uporabe enostanovanjskih stavb po 1. 6. 2018 brez fasadne izolacije in pridobljenega uporabnega dovoljenja.Ministrstvo je inšpektorje pozvalo k izvajanju 33. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru, a ob tem poudarilo, da morajo inšpektorji slediti načelu sorazmernosti po katerem bo gradbena inšpekcija v primeru odkrite nepravilnosti najprej ustno opozorila na nepravilnosti ter na njihove posledice in določila ustrezen ter primeren rok za njihovo odpravo. »Priporočen bo rok za odpravo nepravilnosti v trajanju enega leta, v primeru obstoja izjemnih socialnih okoliščin, ki kažejo na to, da v tem času lastnik izvedbe fasade ne bo mogel zaključiti, pa je priporočen še daljši rok,« sporočajo z ministrstva.Šele če nepravilnosti ne bo bodo odpravljene v odrejenem roku, bo inšpektor izrekel ukrep skladno s 84. členom gradbenega zakona, to je prepoved uporabe stavbe.