Česa v teh dneh res ne smete storiti? Bodite pozorni

V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Fizično delo na vročini je lahko nevarno. FOTO: Leon Vidic, Delo

Visok indeks UV

Indeks UV ob jasnem vremenu sredi dneva po nižinah doseže vrednost 9 in v gorah 10,5. V navedenih vrednostih ni upoštevan odbiti del UV-sevanja, ki lahko v skrajnih primerih celo podvoji prejeto dozo. Sveži sneg odbije skoraj vse UV-žarke. UV-indeks je brezdimenzijska mera za moč sončnega UV-sevanja. Ob jasnem vremenu je najvišji okoli 13. ure. Pri vrednostih med 7 in 9 je izpostavljenost velika; zaščitimo se s pokrivalom, sončnimi očali, uporabimo zaščitno kremo, med 11. in 15. uro se izogibamo izpostavljanju soncu. Pri vrednostih 10 in več je najbolje, da se soncu med 11. in 15. uro izognemo. Če to ni mogoče, uporabimo vsa zaščitna sredstva.

Zaprite okna in rolete v jutranjem času, odprite jih zvečer

Če ste občutljivi na vročino, se zadržujte v zaprtih prostorih med 10. in 17. uro.

Prostore ohranjajte hladne z zaščito na oknih, ki odbija sonce.

Večkrat pojdite pod hladen tuš.

Pijte veliko tekočine, izogibajte se alkoholu.

Oblecite lahka oblačila, ki dihajo.

Omejite fizično aktivnost.

Na prostem nosite očala in klobuk.

glavobol

vrtoglavica in zmedenost

bruhanje in driska

izguba teka

krči v rokah, nogah in trebuhu

hitro dihanje in povečan srčni utrip

povišana temperatura (38 stopinj C)

močna žeja

Tek v vročini ni priporočljiv. FOTO: Shutterstock

Vročinski val, ki je zajel Evropo, je lahko nevaren za življenje ljudi in živali. V torkovem jutru so se temperature v Sloveniji dvignile že prek 20 stopinj Celzija, čez dan bodo segle do 36. V ponedeljek je bila najvišja zabeležena temperatura v Biljah pri Novi Gorici, in sicer 35,3 stopinje Celzija, pišejo Arso.»Predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije bo od torka do petka sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev,« dodajajo. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da se v teh dneh izogibate večjim naporom na prostem, uživate lahko hrano in dovolj tekočine.Slovenija sicer ne bo najbolj toplotno obremenjena. Vroč zrak, ki prihaja iz Afrike, bo najbolj prizadel Veliko Britanijo, severno Francijo, Španijo, Grčijo. Na Otoku so zato izdali rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve.Če zaznate, da je nekdo omagal zaradi vročine, ga najprej pospremite v hlad (senco, hladen prostor), naj se uleže in nekoliko dvigne noge. Pije naj veliko vode in tekočine za rehidracijo. Ohladite njegovo telo z mokrimi krpami (položite jih na vrat ali pod pazduho ali ga nežno škropite z vodo.