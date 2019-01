Leta 2017 se je pomol ugreznil, po novem lahko skoči več kot 1000 ljudi

V vodo gredo v valih po 100 naenkrat.

Voda bo počakala

Prireditelji svetujejo: temeljito se pripravite na skok, na nogah imejte zaradi mrzlega betona obuvala; dobro se ogrejte in bodite oblečeni čim dlje, ko greste na pomol do točke skoka, ne divjajte, voda bo počakala; ko skočite, bodite pripravljeni na šok, ne zganjajte panike; ko pridete iz vode, se hitro obrišite in preoblecite v topla oblačila; kapa in topel čaj vas bosta pogrela.

PORTOROŽ – Tradicionalni 15. novoletni skok v morje bo jutri ob 14. uri na centralni portoroški plaži z glavnega pomola. Do zdaj je prijavljenih 480 udeležencev, prihajajo pa z vseh koncev Slovenije. Po zamisli, ki se je porodila vrhunskemu triatloncu, da bi na prvi dan novega leta skočili v mrzlo morje, se je prvega skoka pri Rdečem svetilniku pod Hoteli Bernardin leta 2005 udeležilo le par prijateljev; več je bilo gledalcev kot udeležencev. Zaradi velikega zanimanja se je prireditev selila na plažo Meduza, od tam pa na zdajšnjo lokacijo na osrednjo plažo v Portorožu. Za letošnji novoletni skok v morje je treba odšteti devet evrov, na dan dogodka prijavnina znaša 11 evrov, vsi skakalci pa sodelujejo v nagradni igri.Potem ko se je 1. 1. 2017 portoroški pomol pod težo novoletnih skakalcev nevarno ugreznil, so spremenili potek dogodka, ki se je lani po besedah organizatorjaiz Celja izkazal za pravilnega. »Vsak udeleženec prejme zapestnico, ki označuje start dogodka, tudi za letošnjo prireditev imamo izdelan varnosti elaborat, okvirna omejitev pa je 700 ljudi. Po novem sistemu lahko skoči tudi 1000 in več udeležencev, saj gredo v valih po 100 naenkrat,« pravi diplomirani ekonomist in triatlonec Cokan, ki vsako leto skoči prvi. »Doslej ni bilo hujših zdravstvenih težav udeležencev. Dogodek je primeren za vsakogar,« poudarja.Udeleženci se morajo na prometno gnečo, ki se običajno začne že pri Izoli, pripraviti, da bodo pravočasno na prizorišču. V mrzlo morje skočijo mladi in stari, ženske in moški. Vsako leto imajo udeleženca, ki je mlajši od pet let, in vsaj enega, ki je starejši od 80 let. Za mlajše od 14 let svetujejo skok s starši ali skrbniki.Poleg spremljevalnega programa bo v Portorožu ob 18. uri ognjemet.