Chefi kuhali za pomoč prijatelju (FOTO)

Minuli konec tedna je bilo v Podkumu pri Zagorju ob Savi jedače in pijače kot že dolgo ne: dogajanje bi lahko opisali kot pravi kuharski, vinarski in društveni festival. A ni bil festival, ampak dobrodelno druženje Chefi na pomoč v podporo znanemu gostišču Hiša domačih okusov Pr Čop, na katerem so se mudili kuharski mojstri in znani vinarji z različnih koncev Slovenije, dobrote pa so ponujali tudi različna društva in posamezniki.

Kot smo že poročali, je bilo gostišče poškodovano v požaru, ki je nastal zaradi električnega stika. Zagorelo je v kuhinjskih prostorih, uničilo je veliko jedilnico, znano kot viteška dvorana, plameni in dim pa so sled pustili tudi nadstropje višje.

Lojze Čop je hvaležno sprejel pomoč prijateljev in drugih dobrotnikov. FOTO: Marko Feist

Pomoč prislužili

Znani gostinski družini s planinskega vrha pod Kumom so na pomoč takoj prihiteli različni stanovski kolegi in vinarji, priključili pa so se še mnogi drugi. Čopovi pa so se odločili, da si bodo pomoč prislužili: tako so poznavalci kuhinje in žlahtne kapljice zavihali rokave ter organizirali prireditev, na kateri so stregli gostom, ki so bili pripravljeni pomagati. Namesto nakazila finančne pomoči so obiskovalci kupili vstopnico v vrednosti 30 evrov, v zameno pa so lahko poskusili različne dobrote na stojnicah pod gostiščem. Na voljo so bile specialitete ali značilne jedi posameznih slovenskih predelov, različne sladice, hladne jedi, vina, pivo, sokovi in še in še.

Večina obiskovalcev je prišla z avtomobili, nekaj je bilo tudi motoristov. Kuhalnico je na eni od stojnic vihtel tudi šef gostišča Pr Čop Lojze. Gurmani so uživali za mizami pod gostiščem, presenetljivo je prenovljena tudi viteška dvorana, ki jo je v požaru najbolj skupila. Čopovi so bili veseli in ganjeni ob odzivu javnosti in pozornosti, ki so jim jo izkazali stanovski kolegi kot tudi drugi, ki so pomagali, in obiskovalci.

Od povsod so prišli tudi motoristi. FOTO: Roman Turnšek

Viteška dvorana je obnovljena, uživali so že prvi gostje. FOTO: Roman Turnšek

»Sam lahko rečem le hvala, Slovenija, hvala, dobri ljudje, hvala, sosedje, hvala, prijatelji, hvala, kuharji. Neverjeten odziv, vreme, dobra hrana, ljudje dobre volje, podpora neverjetna. Celo posestvo je zapolnjeno z dobro hrano, z ljudmi, vsi uživajo, hladna pijača … Lahko samo rečem, da sem hvaležen do neba in še dlje. To je naša Slovenija, ki skupaj stopi, ki pokaže, kaj zna narediti, ko gre nekomu za nohte. Hvala lepa za obisk, hvala lepa za podporo,« pravi Lojze Čop.

Nemogoče našteti vse Čopovi se zahvaljujejo vsem, ki so priskočili na pomoč, to so bili: Miran Ojsteršek (gostišče Oštirka), Marko Pavčnik (Pavus, grad Laško), Branko Podmenik (BP kulinarika), Dejan Mastnak (Kulinarium), Iztok Gumzej (Garažna kuhna), Gostinsko podjetje Trojane (donatorji), Boštjan Palčič (Gastrofuzija), Simon Ceglar (Simon's BBQ), Vinska klet Krško, Jeruzalem Ormož, Penine Mastnak-Frelih, Janez Kmetič (cviček in modra frankinja), Rezi in Benči Žonta (odojek), Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, Koranti Poetovio Ptuj, Roman Medved in Nevenka Borlak (suhe mesnine), več društev kmečkih žena iz okoliških krajev (Čemšenik, Dole pri Litiji, Polšnik, Podkum ...), Miran Rus (ozvočenje), Miha Poboljšaj z ekipo, gasilci iz Podkuma, Rdeči križ Zagorje ob Savi. »Ne smemo pozabiti še vseh drugih posameznikov, ki so darovali denar, material ali čas. Toliko jih je, da ni mogoče našteti vseh,« so dodali vidno ganjeni Čopovi.

Že med korono

Vesel, da je pomagal prijatelju, je tudi kuharski mojster Miran Ojsteršek, ki je bil glavni pobudnik prireditve in ki se je iz vrst kolegov prvi oglasil Čopovim. Ta dobrodelna prireditev pa ni prva, ki so se je kuharski mojstri lotili skupaj.

Prvi obiskovalci zaradi vročine najprej na pijačo FOTO: Roman Turnšek

Lojze Čop in Miran Ojsteršek sta Darji Gajšek izdala nekaj skrivnosti. FOTO: Roman Turnšek

Za njimi je še en solidarnostno obarvnan projekt. FOTO: Roman Turnšek

»Mi, chefi, smo se zbrali že v času korone, ker nismo mogli delati. Na drugi strani pa smo imeli ljudi, ki so morali delati, in to so razni javni zavodi in službe, ki so skrbeli, da smo varno prešli tisto obdobje. Takrat smo se odločili, da za te ljudi naredimo nekaj dobrega. Da jim kuhamo. Ti ljudje so bili najbolj ogroženi. In tako je naša dobrodelnost prešla vso Slovenijo. Znova smo se zbrali, ko je naš Lojze doživel zelo neprijetno situacijo, in se spet združili kolegi, ki smo ustanovili Chefs Care. Veseli smo, da nam je uspelo privabiti toliko ljudi, da smo zanje lahko skuhali nekaj dobrega in tako pomagali Lojzetu,« pravi Ojsteršek.

Viteška dvorana je znova zaživela. FOTO: Mavric Pivk

Hiša domačih okusov Pr Čop ima že dolgo tradicijo, po zaslugi dobrih ljudi jo bo lahko nadaljevala. FOTO: Dejan Javornik

Med številnimi obiskovalci sta iz vrst znanih slovenskih obrazov v podporo gostišču prišla tudi zagorski župan Matjaž Švagan in pevka ter voditeljica Darja Gajšek Jankovič. Župan v prostem času tudi sam rad prime za kuhalnico, prireditev pa je bila kot nalašč za okušanje drugih jedi. Prav tako je navdušena kuharica Gajškova. Na prireditvi sicer ni kuhala, se je pa zaklepetala z mojstri ter obiskovalci in z veseljem poskušala recepte drugih. »Oh, toliko je različnih stvari, ki jih želim poskusiti, da sploh ne vem, ali mi bo uspelo priti do konca. Sem sicer na dobri poti, kako bo, bomo pa še videli,« je povedala.

Ptujski kurenti tokrat brez oprave, a z žlahtno kapljico za zdravico FOTO: Arhiv Čop

Simon's BBQ-dobrote FOTO: Simon Ceglar/FB