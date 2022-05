Chef Luka Jezeršek obnavlja zastave (FOTO)

Avto-moto društvo Cerklje na Gorenjskem, ki je bilo ustanovljeno leta 1953, je v nedeljo organiziralo tradicionalno, že 67. prvomajsko paradno vožnjo. Kot je povedal predsednik športne komisije pri AMD Cerklje Jože Glavan, je karavana vozil obiskala 18 vasi pod Krvavcem.

Najstarejši je letnik 1965. Foto: Janez Kuhar

Krenili so izpred gostilne Bavant v Dvorjah pod Krvavcem, mimo Gradu Strmol, skozi Češnjevek, Adergas, Trato, Velesovo, Praprotno Polico, nazaj skozi Dvorje in Grad do Pšate, skozi Poženik, Šmartno, Glinje do Zaloga in Lahovč, mimo Vopovelj, skozi Spodnji in Zgornji Brnik ter skozi Cerklje do Dvorij, kjer so Pod Jenkovo lipo tradicionalno pripravili zaključno srečanje. Prve piknike po končani paradni vožnji so imeli najprej na Štefanji Gori pod Krvavcem, pozneje pa na spodnji postaji žičnice na Krvavec.

Dva bo podaril otrokoma

V povorki je letos po besedah predsednika AMD Cerklje Zdravka Novaka sodelovalo 138 osebnih vozil, 14 mopedistov Moped toura Zalog pod Krvavcem, sedem gasilskih vozil in 76 predvsem športnih motornih koles, nekaj med njimi tudi iz sosednjih občin.

Med udeleženci letošnje povorke je bil tudi cerkljanski župan Franc Čebulj. Prvič pa se je paradne vožnje udeležil tudi Luka Jezeršek z družino s popolnoma obnovljenim vozilom zastava, letnik 1987. Zaupal nam je, da ima doma za obnoviti še dve takšni vozili za svoja otroka.

Na prvih paradnih vožnjah pod Krvavcem pa je sodelovalo le okrog 20 motoristov, ki so se 1. maja leta 1953 zbrali na dvorišču Zadružnega doma v središču Cerkelj. Gledalci ob cesti so videli najnovejša osebna vozila najrazličnejših znamk in tudi zelo ohranjene starodobnike. Članom AMD Cerklje so bili pri organizaciji v pomoč tudi gasilci iz Velesovega, Lahovč in z Zgornjega in Spodnjega Brnika, ki so poskrbeli za njihovo varnost.

Društvo Moped tour letos praznuje svojo 30-letnico. Foto: Janez Kuhar

Najstarejši osebni avtomobil fiat zastava 600D, letnik 1965, je vozil Darko Galjot iz Velesovega, sicer pa se je paradne vožnje udeležila skupina desetih fantov in mož iz šenčurske in cerkljanske občine v fičkih, izdelanih med letoma 1965 in 1983. Sredi maja bodo člani AMD Cerklje sodelovali pri varovanju Mednarodne revije starodobnikov v Volčjem Potoku, v septembru pa varovanju prvošolčkov ob začetku šolskega leta v Cerkljah in Zalogu.

Slovesno na Graški Gori

Prvi maj so praznovali tudi na Graški Gori, kjer se je zbralo 500 pohodnikov, prišli so iz smeri Slovenj Gradec, Mislinja, Velenje ter Šoštanj. Za vzdušje je poskrbel pihalni orkester Premogovnika Velenje, udarne pesmi je zapel Moški pevski zbor DU Velenje, delili so brezplačni tradicionalni golaž.

Podžupan Mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik, župan Občine Mislinja Bojan Borovnik ter gostitelj, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, so položili venec pri spomeniku XIV. divizije in enotah IV. operativne cone pod Hriberškovim vrhom.

Po slavnostni prvomajski koračnici so godbeniki odigrali slovensko himno ter internacionalo, pevski zbor pa je odpel več pesmi. »Delavski ponos je treba vpeljati kot vsakodnevno smelost, danost in življenjski ritem. Človek si mora povrniti nasmeh, ne le na praznik dela, ko srečamo sproščene obraze. Nasmeh moramo vrniti kot delavski ponos, kot danost, da človeka ni strah, da je ponosen, da je delavec,« je povedal Goran Lukič iz ZSSS ter društva Delavske svetovalnice.

Seveda niso manjkali gasilci. Foto: Janez Kuhar

»Danes je pomembno, da se zazremo v prihodnost, v okviru prehoda iz premogovne regije, moramo se odpirati navzven, navezati sodelovanje za pridobitev delovnih mest z večjo dodano vrednostjo in posledično izboljšanje življenja mladih ljudi. To pa pomeni dostojnejše plače in ukiniti prekarne oblike zaposlovanja, ki zdaj uničujejo množico okrog 250 tisoč državljanov, model pa škodi pretežno mladim ustvarjalcem, delodajalcem in državi,« pa je dejal Peter Dermol.

Prišli tudi iz Avstrije

Po dveletnem predahu se je na predvečer praznika dela tudi v mesto penine in sejmov Gornjo Radgono vrnilo tradicionalno kresovanje z baklado. V soboto se je na TŠC Trate trlo domačinov pa tudi gostov s širšega območja Pomurja, Štajerske in drugih delov države in Avstrije, bilo jih je več kot 3000.

Organizatorji iz Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Kultprotur so poskrbeli, da nikomur ni bilo dolgčas. Začelo se je na ploščadi pri velikem vodometu v Mestnem parku, kjer so otroci z baklami prižgali kres. Ob bogati kulinarični ponudbi je zabavo zagotovil Pop Design, obiskovalce pa sta na prireditvi, ki jo je povezoval Bojan Rajk, pozdravila radgonski podžupan David Roškar in sekretar Sindikata delavcev v gradbeni dejavnosti (SDGD) Oskar Komac, navdušena je bila tudi direktorica Kultproturja Tatjana Karba Kotnik, ki je poskrbela, da je bil vstop na slovesnost prost.

Slavnostni govornik Peter Dermol FOTO: Jože Miklavc

Pop Design je zažigal. FOTO: Oste Bakal

Na Tratah ni bil nihče lačen. FOTO: Oste Bakal