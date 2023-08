Čez teden dni bodo nekateri upravičeni do izrednega dopusta

Novo šolsko leto je pred vrati in tega z nestrpnostjo morda še najbolj pričakujejo prvošolčki, ki bodo prvič spoznali velike šolske učilnice in sošolce, s katerimi si bodo delili šolske klopi naslednjih devet let. Na ta dan, ki bo letos v petek, 1. septembra, bodo lahko zaposleni starši prvošolcev že četrto leto zapored koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo. Gre za izredni dopust, ki ga starši lahko izkoristijo le na prvi šolski dan, zato je smiselno, da svojega delodajalca o tem pravočasno obvestite.

Gre za izredni dopust, ki ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred.

Dan izrednega dopusta pripada obema od staršev.

Dopolnjeni 165. člen zakona tako pravi, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin. Med te se uvrščajo smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt otroka, posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj), hujše nesreče, ki doletijo delavca, od leta 2019 pa tudi spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.