Četverčki danes praznujejo prvi rojstni dan (FOTO)

Danes svoj prvi rojstni dan praznujejo Marko, Jovan, Luka in Matej, četverčki, ki so se rodili v ljubljanski porodnišnici mami Milani in očetu Nemanji Petrović.

Družina se je tako čez noč povečala s treh – četverčki imajo namreč pet let in pol starega starejšega brata Konstantina – na sedem članov.

Družina Petrović se je čez noč s treh članov povečala na sedem.

Izjemno redko Nagajivi in živahni malčki so pravi čudež – zanositve s četverčki so namreč izredno redke, sploh če gre za spontano zanositev, kot je bilo pri Petrovićevih. Še bolj redke so nosečnosti s tako lepim razpletom. V povprečju je možnost za rojstvo četverčkov ena proti 500.000. Nazadnje so se četverčki v Ljubljani rodili leta 2015, je ob rojstvu otrok povedal predstojnik porodnišnice Gorazd Kavšek. Kot je še povedal, je bil porod poleg večje tehnične zahtevnosti carskega reza zahteven tudi zaradi oskrbe in ukrepanja pri nedonošenčkih. Četverčki se namreč rodijo skoraj vedno prezgodaj in imajo lahko težave, povezane z nedonošenostjo. Po uspešnem rojstvu je dodal še, da je oddelek ljubljanske porodnišnice eden največjih v regiji, za zdaj sodobno opremljen in visoko usposobljen ter kljub težavam zdravstvenega sistema še vedno na najvišji svetovni ravni.

Trije so enojajčni

Štirje bratje so na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti kot nedonošenčki, vsi so bili težki več kot kilogram. Matej je imel ob rojstvu 1450 gramov, Luka 1030, Marko 1420, Jovan pa 1280 gramov. Čeprav so se rodili skoraj dva meseca prezgodaj, so v prvem letu odločno napredovali in so popolnoma zdravi. Trije enojajčni bratje spijo v eni posteljici, Jovan pa posebej, da ne bi motil preostalih treh, ker se zbuja pred njimi.

Dva para rok je premalo, da bi hkrati nahranilo štiri malčke.

Že odhod na sprehod je pravi podvig, čeprav jim gre vsak dan bolje, pripovedujejo starši, ki so se pred nekaj leti k nam preselili iz Banjaluke. Ko v življenje para vstopi nov družinski član, ni lahko, če pa naenkrat pridejo štirje, si lahko samo predstavljamo, kako je. Prvih nekaj mesecev je življenje pri Petrovičevih potekalo v usklajenem ritmu – previjanje, hranjenje, uspavanje.

Večje stanovanje in avto

Povečanje družine je terjalo tudi nekaj tehničnih sprememb. Najprej so se morali iz manjšega stanovanja v Šentjurju pri Celju, pojasnjuje oče Nemanja, zaposlen v podjetju za obdelavo kovin, preseliti v večje stanovanje v Celju, »kjer smo res zadovoljni«, tudi avto je bilo treba zamenjati za večjega.

Družina je trenutno še vedno na dopustu v rodni Banjaluki, kjer živita obe babici, nepogrešljivi pri pomoči družini. Kot pravi Nemanja, se babici v Celju izmenjujeta nekje na tri mesece. Dva para rok namreč nikakor nista dovolj, da nahranita vse naenkrat.

Družina na zasluženem dopustu

130 gostov bo prišlo na krst dečkov.

»Prvih šest mesecev je bila pri nas vsak dan patronažna sestra, nekajkrat so bili otroci tudi v bolnišnici zaradi različnih prehladov, a se je vse dobro izteklo, zdaj so se že precej ojačali,« pripoveduje oče. Dečki so trenutno v fazi, ko se plazijo, postavljajo na noge.

»Marko je v bistvu najmočnejši, zna tudi udariti, če mu kaj ni po volji. Najmanjši je Lukec, a je ta tudi zelo napredoval, Matej pa enkrat na dan ušpiči kakšno neumnost,« razlaga oče. Starejši bratec obiskuje vrtec in je na začetku kazal veliko potrpljenja, zdaj pa se tudi on kdaj upre, dodaja. V vrtec s septembrom odhajajo tudi Konstantinovi mlajši bratci.

Službo zdaj vidim kot neke vrste počitek.

»Težko je razporediti pozornost na vseh pet otrok,« pojasnjuje Nemanja in dodaja, da je vesel, da je Konstantin v vrtcu, da se lahko podruži s svojimi vrstniki. »Mislim, da je žena Milana veliko bolj utrujena kot jaz. Službo zdaj vidim kot neke vrste počitek,« na vprašanje, kdo od staršev je bolj utrujen, odgovori Nemanja, medtem ko Milana, diplomirana pravnica, dodaja, da ni tako hudo. »Zdaj sem se že navadila, zelo so napredovali, vsak po svoje išče pozornost, vsak trenutek bodo tudi shodili,« pravi Milana.

V petek jih v Bosni čaka velika zabava. »Praznovali bomo njihov prvi rojstni dan, ko jih bomo tudi krstili. Pričakujemo okoli 130 gostov,« pojasnjuje Nemanja. Boter četverčkom bo očetov prijatelj Goran, ki je boter tudi starejšemu sinu Konstantinu.

Bratec Konstantin ima svoje štiri mlajše brate zelo rad.

Rojstvo spontano spočetih četvorčkov je pravi mali čudež.