Cestninska nadzornika Dars-a sta se sredi noči spravila nad Damijana

»Noben šofer ni tako zabit, da bi zaprl cesto. Če gre lahko mimo njega avtobus ali tovornjak, je tam dovolj prostora. Pa tudi nikogar ne ogroža,« nam je izkušeni voznik tovornjaka Damijan Ojsteršek jel opisovati svojo slabo izkušnjo s cestninskimi nadzorniki Družbe za avtoceste v RS (Dars).

Navsezgodaj okoli 4.20 15. junija letos sta ga namreč cestninska nadzornika zbudila na počivališču Povir pri Sežani, in sicer v smeri Italije. »Razbijala sta po šipi. Nič da bi rekla: 'Dobro jutro.' Ampak samo: 'Dve minuti imate časa, da zapustite mesto.' Vprašal sem ju, zakaj, in dobil odgovor: 'Niste prav parkirali,'« se je spominjal Ojsteršek in nadaljeval, da sta se nadzornika čez tri minute vrnila, prižgala modre luči na svojem avtomobilu in parkirala pred njim. Da ne bi dobil 1000 evrov globe, je raje odpeljal in nadaljeval pot proti Italiji.

»Parkiral sem točno na tem mestu. Absolutno nikogar ne oviraš,« je povedal. FOTO: Osebni arhiv D. O.

K sreči, kot je dodal, je opravil že dovolj zakonsko določenega počitka, drugače bi bil, če bi ga pozneje na avtocesti ustavili policisti, spet v prekršku. »V nemilosti si tako ali drugače,« je poudaril Ojsteršek.

Po njegovih besedah je bilo počivališče, ko je zvečer pripeljal tja, povsem polno. S tovornjakom pa na lokalne ceste tudi ne sme zapeljati, tako da mu ni preostalo drugega, kot da parkira. Ponoči prostora na počivališčih zmanjkuje tudi ob italijanskih avtocestah, a da tam oblasti tovornjakarjev ne preganjajo, četudi parkirajo celo ob uvozih na počivališče, se je pridušal naš tovornjakar. Pričakoval bi, da bi Dars, če se že odloči kaznovati voznike tovornjakov, najprej poskrbel za širitev sedanjih oziroma izgradnjo novih počivališč.

Istega dne okoli petih so bili tovornjaki takole parkirani na italijanskem počivališču Gonars. FOTO: Osebni arhiv D. O.

Namesto širitve le preureditve

Na Darsu so nam odgovorili, da sta cestninska nadzornika vozniku izrekla le opomin, nista pa mu izdala globe: »Če sta bila po osebnem mnenju voznika neprijazna, se opravičujemo. Voznika sta namreč lahko zbudila le tako, da sta potrkala po vetrobranskem steklu.« Pojasnili so nam še, da je šlo v tem primeru za veliko počivališče, kjer so označena parkirna mesta za tovornjake in kjer je časovno omejeno parkiranje. Ter da je na malih počivališčih, brez bencinskih servisov, prepovedano parkiranje za tovorna vozila, kar je tudi ustrezno označeno s signalizacijo.

V Italiji tovornjakarji parkirajo tudi ob samem uvozu na počivališče. FOTO: Osebni arhiv D. O.

Omejitev parkiranja tovornih vozil in avtobusov na velikih avtocestnih počivališčih velja od novembra 2021. »Voznikom avtobusov in tovornjakov želimo omogočiti počitek, ki ga potrebujejo za varno in zdravo opravljanje poklica. Število parkirnih mest na avtocestnih počivališčih je omejeno, zato ne želimo, da bi jih zasedali po nepotrebnem oziroma, da bi jih predvsem domači vozniki uporabljali za svoje parkirne prostore (kar se je dogajalo v preteklosti),« so razložili na Darsu.

Na obstoječih avtocestnih počivališčih zaradi dolgotrajnih postopkov umeščanja v prostor ne načrtujejo njihovih širitev, se bodo pa lokacije prometno preuredile. »Predvsem z vidika funkcionalnosti počivališča: novi elementi varnosti, vodenje peščev po površini (pločniki vzdolž počivališča), znotraj izbranih lokacij vzpostaviti še dodatna parkirna mesta za tovorna vozila ter preglednost površin skozi prizmo vodenja prometa, svetle površine, infrastruktura itd.«

Na srednji in dolgi rok pa imajo na relaciji največjih obremenitev tovornega prometa, na avtocesti A1 (Postojna–Ljubljana–Maribor), namen vzpostaviti varna in varovana parkirišča: »Gre za urejene parkirne površine (za tovorna in druga vozila z vrednim in posebnim blagom z namenom preprečevanja vandalizma in organiziranega kriminala), z varnostnimi nadzornimi sistemi in osebjem (oskrbniki parkirišča, varovalna ograja, zapornice, kamere, osvetlitev …) za oskrbo teh površin.«