»Prišlo je iznenada. Neverjetno, v petih minutah, v ozadju pa je bil še dež. Najbrž je šlo za vrtinec.« Tako so v Trnovem ob Soči opisovali prihod neurja v petek zvečer. Povzročilo jim je škodo tako na stanovanjskih kot gospodarskih objektih. Še več. Močan, skorajda že orkanski veter ni prizanesel niti strehi tamkajšnjega župnišča in cerkve. »S tramovi vred jo je odneslo dol,« nam razloži poveljnik Civilne zaščite občine Kobarid Aleksander Vončina in dodaja, da je bilo Trnovo ob Soči, ki ga zelo dobro poznajo ljubitelji kajakaštva in drugih dejavnosti na deroči Soči, edini kraj na severnem Pr...