Cerkev je pokala po šivih, grmelo je, kot bi bila vojna (FOTO)

V minulem letu je Zgodovinsko-turistično društvo Tabor s svojo sekcijo Ojstriška gospoda, ki ohranja zgodovinsko dediščino Ojstriškega grofa Feliksa Schrattenbacha in tragično zgodbo o ljubezni med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Celjskim, imelo veliko najrazličnejših gostovanj po Sloveniji in v tujini, zlasti na Hrvaškem in v BiH.

Cerkev je tokrat pokala po šivih, na fotografiji drugi z desne predsednik KD Tri kralja Ivan Solenički.

Sakralna stavba v Kraljevem Vrhu

Letošnje leto so začeli z gostovanjem na Hrvaškem v Občini Jakovlje, kjer deluje Kuburaško društvo Tri kralja, ki je skupaj s kuburaškim društvom iz Desniča, od koder je bila Veronika Deseniška, tesno povezan tudi z Ojstriško gospodo iz Zgodovinsko-turističnega društva Tabor v Savinjski dolini, ki ga vodita Hani in Feliks Zamuda. Društva se medsebojno obiskujejo in družno ohranjajo spomin na nekdanje čase; na nesrečno ljubezen Veronike Deseniške in Friderika II. Celjskega, na Ojstriškega grofa Feliksa Schrattenbacha, na kmečke upore in na čase spopadov s Turki, v katerih je bila eno od orožij pištola kubura oziroma kremenjača.

V tem zagorskem okolju je precej društev, ki ohranjajo to tradicijo in se tudi udeležujejo vsakoletnega praznovanja v Občini Jakovlje in njihovi vasi Kraljev Vrh, kjer je tudi cerkev Svetih treh kraljev. Po njej in občini, ki jo sestavljajo tri vasi, si je nadelo ime Kuburaško društvo Tri kralja. Poleg tovrstnih društev se pri njih vsako leto v času cerkvenega praznika zbere še veliko drugih društev, ki ohranjajo zgodovino svojih krajev na Hrvaškem, v BiH, Sloveniji in širše. Tokrat se je v Kraljevem Vrhu zbralo 21 kremenjaških, viteških in drugih društev, vključno s pihalno godbo, srednjeveškimi plesalkami in Ojstriško gospodo, ki je dala prireditvi mednarodno noto. Hkrati s tem je utrdila sodelovanje z obema društvoma iz Desniča in Jakovlja, s katerima imajo skupen evropski projekt ohranjanja zgodovinske dediščine na prostoru Slovenije in tega dela Hrvaške.

Maši, koncert, streljanje in krvavice

Letošnje dvodnevno praznovanje je bilo posvečeno tudi 10-letnici njihovega društva in 10. prireditvi ocenjevanja krvavic ter tradicionalnega streljanja iz kremenjač in topov. Prvi dan druženja sta v cerkvi najprej potekala sveta maša in blagoslov vode, sledil je koncert duhovne glasbe, na katerem so nastopili Barbara Suhadolčan, priznana hrvaška koncertna in operna pevka, glasbena skupina Klapa Bistrica in cerkveni pevski zbor Župnije Tri kralja. Po koncertu je v ogrevanem šotoru ob gasilskem domu potekala gledališka predstava, komedija igralske skupine društva upokojencev Občine Jakovlje. Temu sta sledila zabava z ansamblom MA3X in prijetno druženje s plesom in kulinarično ter pivsko ponudbo.

Za poslastico je program bogatila viteška borba s sabljami.

Ojstriška gospoda je tokrat v Jakovlju še poglobila medsebojne stike z društvom iz Desniča in Jakovlja, s katerimi imajo skupen evropski projekt. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Drugi dan so se na prireditvenem prostoru pri šotoru zbrali udeleženci vseh 21 društev v svojih opravah in v povorki ob glasbi pihalnega orkestra odšli v cerkev k praznični sveti maši. Po njej so se v koloni vrnili na prireditveni prostor in najprej uživali v nastopu zgodovinske plesne skupine Kontea, nato v streljanju iz pištol kremenjač in topov, tako da je grmelo kot v vojni, za konec pa so viteške skupine uprizorile viteški boj. Žvenketale so sablje, svoje so dodali tudi lokostrelci. Njihov boj se je končal s premirjem po zaslugi »modre žene«, ki je vse udeležence povabila na kosilo – krvavice, prekajeno kračo, pražen krompir in praženo kislo zelje, seveda s kruhom in dobro kapljico.

Praznovanje in druženje sta se nadaljevala ob zvokih ansambla MA3X, ki je poleg hrvaških zaigral in zapel tudi nekaj slovenskih narodnozabavnih melodij. Organizatorji s predsednikom Kuburaškega društva Tri kralja Ivanom Soleničkim na čelu so razglasili zmagovalce 10. krvavicijade in jim podelili nagrade in pokale. Vsem predstavnikom društev so bile podeljene posebne zahvale, hkrati pa so jih povabili na preostale dogodke v letu 2025 ter ob letu osorej, ko bo tukaj znova praznovanje z bogatim programom.