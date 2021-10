Cepivo Janssen: med stranske učinke zdaj dodali vensko trombozo

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes priporočila, da se med možne stranske učinke cepiva proti covidu-19 proizvajalca Johnson & Johnson oz. Janssen uvrsti tudi globoko vensko trombozo.Že avgusta je agencija opozorila, da to cepivo lahko povzroči tudi trombocitopenijo oziroma znižano raven trombocitov v krvi. Aprila pa je prav tako priporočila, da se na seznam možnih stranskih učinkov cepiva Johnson & Johnson doda zelo redke primere krvnih strdkov v kombinaciji z nizko ravnijo krvnih ploščic.Tako tudi pri cepivu Janssen zaznavajo možnost podobnih stranskih učinkov kot pri cepivu proizvajalca AstraZeneca. Obe cepivi temeljita na t. i. vektorski tehnologiji. Kaj naj bi v redkih primerih povzročalo globoko vensko trombozo ali pa trombocitopenijo, še ni povsem pojasnjeno, ne glede na to pa se je Emin odbor za varnost zdravil (PRAC) odločil, da to uvrsti na seznam možnih stranskih učinkov.Globoka venska tromboza je sicer življenjsko ogrožujoče stanje, ko se nekje v telesu, običajno v nogi ali roki, oblikuje krvni strdek, ki potem zaide v pljuča ali možgane in zablokira oskrbo s krvjo. Običajno do tega stanja pride med poškodbo, pa tudi pri nepokretnih bolnikih. Povzročale naj bi ga tudi kontracepcijske tablete, možni rizični faktorji pa izhajajo tudi iz številnih kroničnih obolenj, navajajo tuje tiskovne agencije.Slovenija se je pred dnevi odločila za začasno ustavitev cepljenja ski je bila pred časom cepljena prav s tem cepivom. V več evropskih državah so prav tako prekinili cepljenje z vektorskimi cepivi, tudi s cepivom AstraZenece.