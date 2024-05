Tino Gaber je prevzelo francosko mesto

Premier Robert Golob in njegova najdražja Tina Gaber trenutno uživata na najbolj zabavnih počitnicah v življenju. Zaljubljeni par se je namreč odpravil na križarko, a tokrat ne gre za klasično križarjenje, temveč za prvomajsko popotovanje, polno smeha.

»Križarjenje z dobavitelji ... Zdravega smeha!« je ob fotografiji, ki jo je objavila ob začetku poti, zapisala Gabrova in spletnim prijateljem razkrila, da z dragim dopustujeta na Kruziću, ki je pravzaprav organizirani Festivalić smeha na križarki, poteka pa od 30. aprila do 4. maja, in sicer je izbrana družba odpotovala iz Genove do Marseilla in Barcelone, potniki pa so si lahko v tem času ogledali kar tri slovenske predstave, ki so pri nas v zadnjem letu zelo priljubljene – Ićkoti, Fejmiči in Ićkoti 2.

Na krovu so se jim pridružili glavni akterji predstav, in sicer Žan Papič, Admir Baltić, Ranko Babić, Ivan Šarič, Gašper Bergant in Denis Avdić. Ponudba vključuje izbrano kabino, dopolnjen polni penzion (zajtrk, kosilo, malice, večerja in polnočni prigrizek), vso zabavno animacijo na ladji, vse predstave ter vstopnine, uporabo bazenov, masažnih bazenov, fitnesa, uporabo ležalnikov in brisač in pristaniške takse ter omenjene komične predstave. Cena križarjenja se giblje med 599 in 1515 evri, odvisno od tega, kako prestižno kabino izberete.

Sicer pa je bila premierjeva partnerica izjemno navdušena tudi nad izleti, še posebno jo je prevzelo najstarejše francosko mesto Marseille. »Mesto je prizorišče literarnih junakov, kot sta, denimo, grof Monte Cristo ali očarljiva hči marsejskega svilarja Désirée, prva Napoleonova ljubezen in zaročenka, ki jo je zapustil, a nikoli pozabil. Ne nazadnje se je tu rodil tudi nogometni velikan Zinedine Zidane,« je med drugim poučila spletne prijatelje.