Tadej Pogačar: »Pomembno je, da bo rožnata majica naša v Rimu«

Naj se dirka končno začne! To je glavno sporočilo Tadeja Pogačarja pred sobotnim štartom 107. Gira v Torinu. Slovenski as ima letos najvišje cilje, zato manj dirka in je pred vsako tekmovalno preizkušnjo bolj neučakan. Kolesarski svet se sprašuje, ali ga tako srbijo pete, da bo že v uvodni etapi oblekel rožnato majico in jo nato nosil do cilja 26. maja v Rimu.

»Nihče se ne bi branil rožnate majice od prvega do zadnjega dneva, a to bi bil precejšen zalogaj ne samo zame, temveč za celo ekipo. V sodobnem kolesarstvu je to skoraj nemogoče. V mislih nimamo tega, pomembno je, da bo rožnata majica naša v Rimu,« je Pogačar za slovensko sedmo silo v Torinu ponovil lanske besede Primoža Rogliča.

Pomembna je le rožnata majica v Rimu. Rogla jo je lani oblekel le dan prej, na Višarjah, ki so jih okupirali slovenski navijači. Pogi bo, vsaj tako pričakujejo kolesarski strokovnjaki in komentatorji iz vseh vetrov, v rožnato odet že dosti prej, v 2. etapi, so skoraj soglasni. Že drugi dan gre namreč karavana Gira na svetišče Oropa, kjer je eno od svojih epskih predstav leta 1999 uprizoril Marco Pantani.

Tadej Pogačar je v deževnem Torinu opravil trening pred startom 107. Gira d'Italia FOTO: Alen Milavec

Njegovo ime bomo ob Pogačarjevem v naslednjih tednih in mesecih slišali še velikokrat. Slovenski kapetan ekipe UAE bo namreč poskušal kot prvi po žal že rajnkem Gusarju osvojiti dvojček Giro-Tour v isti sezoni.

Favorit nikoli ni samo eden

Giro je malodane dobljen že pred štartom, pravijo stavnice, vendar se Pogačar s tem ne strinja. »V medijih me preveč izpostavljajo, ni pošteno do drugih kolesarjev, ki so tudi prišli dirkat na zmago. Nikoli ni samo en favorit v kolesarstvu, tudi tukaj ne bo. Veliko nadarjenih mladih kolesarjev bo tukaj, prav tako ne bo manjkalo starih prekaljenih mačkov, kot sta Romain Bardet in Geraint Thomas. V treh tednih se lahko zgodi marsikaj, v vsaki ekipa sta en ali dva kolesarja, ki te lahko premagata, tako da moraš biti vedno pazljiv,« Pogačar pravi, da je konkurenca na tritedenskih dirkah vedno močna.

In v njej je bil on doslej vedno v ospredju, to bo njegova šesta tritedenska preizkušnja, pa ni bil še nikoli slabši kot tretji. Na najnižji stopnički je bil na ognjenem krstu leta 2019 na Vuelti, sledili sta po dve zmagi in drugi mesti na Touru. Na vrsti je še prvi Giro, na katerega sodeč po sedmih letošnjih zmagah v desetih štartih prihaja v življenjski formi.

»Letos sem naredil majhen korak naprej, kar se tiče počutja na kolesu in forme. Ne vem, ali je to moj vrhunec, vendar mislim, da bom na Touru še nekoliko boljši, če bo na Giru vse potekalo po načrtih,« je tekmecem zagrozil, da še niso videli najmočnejšega Pogačarja.