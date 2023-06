Cene živali in živalskih proizvodov za 11 odstotkov višje, kmetijski pridelki se se dražili malenkost manj

Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se aprila medletno v povprečju podražili za 8,2 odstotka. Cene živali in živalskih proizvodov so se zvišale za 11 odstotkov, cene rastlinskih pridelkov pa za 0,6 odstotka. Cene inputov v kmetijstvu so bile medletno višje za tri odstotke, na mesečni ravni pa so se znižale za 0,7 odstotka.

Kot je danes objavil državni statistični urad, so cene živali za zakol porasle za 9,6 odstotka, najizraziteje so šle navzgor pri perutnini in prašičih. Cena mleka pri pridelovalcu je od januarja upadala, a je bila v četrtem mesecu še vedno za 12,3 odstotka višja kot pred enim letom.

Cene rastlinskih pridelkov so se aprila zvišale za 0,6 odstotka. Zelenjadnice so se v letni primerjavi podražile za 18,1 odstotka, sadike in cvetje pa za 5,3 odstotka. Višje so bile tudi cene vina, krompirja in žit. Cene svežega sadja so bile v povprečju nižje, saj se je cena jabolk znižala za skoraj petino.

Odkupljena manjša količina pridelka

Odkup v skupini poljedelstvo je bil v četrtem mesecu vrednostno nižji za 61,4 odstotka. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je upadla za 70,1 odstotka, ker je bila odkupljena precej manjša količina pridelka, so pojasnili statistiki.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja je medtem porasla za 6,6 odstotka. Pri odkupljeni perutnini se je zvišala za 10,6 odstotka, po drugi strani pa je vrednost odkupljene živine za 0,6 odstotka upadla zaradi odkupa manjše količine živali za zakol, predvsem bikov, krav in prašičev.

Koliko so se spremenile cene

Cene inputov v kmetijstvu so bile na letni ravni višje povprečju za 3,1 odstotka. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se podražili za 1,6 odstotka, za investicije v kmetijstvu pa za 7 odstotkov.

Na letni ravni so se najbolj dvignile cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb (za 17,4 odstotka), semen poljščin (za 15,3 odstotka) ter drugih proizvodov in storitev (za 13,6 odstotka). Cene gnojil in sredstev za izboljšavo tal so se znižale za 25 odstotkov, za 3,6 odstotka sta bila cenejša tudi energija in maziva.

Mesečno so se cene inputov že drugi mesec zapored znižale, tokrat povprečno za 0,7 odstotka (mesec prej za 1,5 odstotka). Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se pocenili za odstotek, proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu pa so se podražili za 0,2 odstotka.

V prvi skupini so se znižale le cene gnojil (za 4,3 odstotka), energije in maziv (za 2,6 odstotka) ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb (za 0,5 odstotka). V drugi skupini so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, cene zgradb pa so bile višje za 0,6 odstotka.